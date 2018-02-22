جامعة البحرين توقع اتفاقية مع (بالو ألتو) لتنمية مهارات طلبتها المنامة في 22 فبراير/ بنا / وقعت جامعة البحرين اتفاقية تعاون مع شركة بالو ألتو (Paloalto Networks) بهدف تعزيز سبل التعاون في تنمية مهارات الطلبة والاستفادة من خبرات الشركة في قطاع شبكات الحاسب الآلي وأمنها.



وتعد شركة بالو ألتو من كبرى الشركات العالمية المعروفة في قطاع تقنية المعلومات والمتخصصة في أمن الشبكات.



ويؤكد توقيع الاتفاقية على ثقة أرباب العمل في خريجي جامعة البحرين وقدرتهم على التنافسية والإبداع في كافة القطاعات. وبهذه الاتفاقية ستصبح جامعة البحرين أحد شركاء شركة بالو ألتو العالميين وأكبرهم على مستوى الشرق الأوسط، وستطرح الجامعة بموجب هذه الاتفاقية سلسة من البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة في أمن المعلومات والشبكات بالتعاون مع شركة بالو ألتو.



كما تعد هذه الاتفاقية فرصة لتطوير منتسبي جامعة البحرين وتنمية قدراتهم حيث ستقوم شركة بالو ألتو بتدريبهم ودعوتهم لحضور المؤتمرات العالمية والمعارض للتعرف على أحدث المستجدات في قطاع تقنية المعلومات. وسينبثق من هذه الاتفاقية تأسيس مركز لأمن المعلومات هو الأول من نوعه في مملكة البحرين والشرق الأوسط، ليوفر للباحثين فرصة لتطوير التقنيات والبحث العلمي المتقدم.



وأكد الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين أهمية إعداد الخريجين وتزويدهم بالمخرجات الحديثة باعتبارها أحد الأولويات الرئيسة في خططها الاستراتيجية. موضحاً بأن هذه الاتفاقية تأتي مكملة لما تسعى إليه مملكة البحرين في إيجاد الصناعات الجديدة، وتتصدر الدول في الانتقال إلى التقنيات السحابية.



وشجع رئيس الجامعة الطلبة، وأرباب العمل، والقطاع الصناعي، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، إلى الاستفادة من البرامج والمقررات التي سيتم طرحها بناءً على هذه الاتفاقية التي ستدرج جامعة البحرين كأول موفر للبرامج التخصصية المتقدمة التي تطرحها الشركة.



وأشاد ممثل شركة بالو ألتو السيد أرجان أيدن نائب رئيس الشركة الإقليمي بالتقدم الذي تشهده جامعة البحرين والذي يعد أحد الأسباب الرئيسة لاختيار الجامعة كشريك عالمي، حيث تطمح الشركة إلى أن تكون هذه الاتفاقية بداية للعديد من الفرص المتميزة لتدريب وتطوير مهارات الخريجين وإعدادهم لسوق العمل.



وأضافت الدكتورة لمياء الجسمي عميدة كلية تقنية المعلومات بأن الكلية أصبحت رائدة وسباقة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، فقد اعتمد مجلس اعتماد الهندسة وتقنية المعلومات (ABET) جميع برامج الكلية للمرة الثانية مما يؤكد رصانة البرامج التي تطرحها الكلية وجودة مخرجاتها التعليمية حيث تأتي هذه الاتفاقية لتتواءم مع البرامج الحديثة التي طرحتها الكلية العام الماضي.



جدير بالذكر أن كلية تقنية المعلومات طرحت البرنامج الأول من نوعه في مملكة البحرين في ماجستير أمن المعلومات (Cybersecurity) وبرنامجي البكالوريوس في هندسة الشبكات وهندسة البرمجيات ليوفر الخبرات المؤهلة والمتخصصة في هذه التخصصات التي تشهد تزايدا كبيرا في إنشاء ونمو المؤسسات والشركات المتخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات، ومن المقرر أن تعقد الجامعة مؤتمرات وندوات وورش تدريب مشتركة مع شركة بالو ألتو ابتداء من سبتمبر 2018.



ن.ف/س.ي



بنا 1341 جمت 22/02/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/02/22 - 49 : 04 PM