جلالة الملك المفدى يحضر اليوم الختامي لكأس جلالته لبطولة الضاحية العسكرية (4 كم) المنامة في 22 فبراير / بنا / تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ، فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم حفل ختام بطولة اليوم الختامي لكأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى لبطولة الضاحية العسكرية (4 كم) ومسابقة الرماية السنوية وبطولة شد الحبل للوحدات والقفز الحر بالمظلات ، ويأتي ذلك ضمن احتفالات قوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها ، وذلك بميدان الرماية الإلكتروني.

فلدى وصول جلالته أيده الله ، كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ، والفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شئون الدفاع ، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان ، وعدد من كبار الضباط. وقد رافق جلالته أيده الله ، سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي .



وبعد عزف السلام الملكي ، استُهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، ثم تشرف أمين سر الإتحاد الرياضي العسكري العميد ركن بحري نعمان راشد الحسن بإلقاء كلمة قال فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

( والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين )

سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم

سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظكم الله

أصحاب السمو والمعالي والسعادة

ضيوفنا الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

بكل معاني الفخر والاعتزاز أتشرف أن أرفع إلى جلالتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بالذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين ، هذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعاً ،،،،، اليوم الذي يمثل المجد والعزة والفخر والكرامة لجميع منتسبي قوة الدفاع ،،،،،،،،، اليوم الذي نستذكر فيه منجزات عظيمة ومفاخر خالدة سطرها ابنائك من منتسبي قوة الدفاع منذ اشراقة ضوئها الأول حيث اضافوا صفحات مشرفة من تاريخنا الوطني ، مساهمين في مسيرة التطور والنمو والعطاء في جميع المجالات ، منها التسليح والتقنية والقضائية والطبية والرياضية والتي ارتقوا فيها الى اعلى مراتب التميز والابداع ،،،،،،،،،، مسجلين ضروبا من التضحية والفداء في سبيل الذود عن حمى الوطن الغالي ورفع اسم مملكة البحرين الغالية وقوة الدفاع في جميع المحافل والجبهات ،،، وفي أي ثغر من الثغور ،،،،،،، ناصبين امام اعينهم توجيهات جلالتكم السديدة منذ التأسيس والتي كانت النبراس الذي يضيء لهم طريق الابداع والإنجاز لتحقيق كل ما من شأنه رفع اسم قوة الدفاع ومملكة البحرين ،،،،،، مقتدين بحكمتكم سيدي ومهتدين بمسيرتكم المباركة في شتى مجالات العمل .



سيدي حضرة صاحب الجلالة

ان ما حققته الرياضة العسكرية من نقلات معنوية كبيرة وتطور رياضي يشهد له القاصي والداني عزز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية وجعلنا في مصاف الدول المتقدمة ، متفوقين بشكل كبير على دول ذات باع وتاريخ طويل وما كانت تلك الانجازات لتتحقق لولا دعمكم اللامحدود وتوجيهاتكم الكريمة واهتمامكم المباشر بالرياضة والرياضيين ، مستلهمين ذلك من نهجكم سيدي حفظكم الله ، وانت الرياضي الأول والداعم الأكبر للرياضة والرياضيين ،،،، ومن دعم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله ومن مشاركة سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اخوانه الرياضيين للعديد من المسابقات وهو ما يمثل الدافع والقدوة لهم ، مباركين لسموه إنجازاته الرياضية التي يفتخر بها جميع منتسبي قوة الدفاع ، متمنين له التوفيق والنجاح في بطولة العالم للرجل الحديد والتي ستقام في كونا بلاهاي .



سيدي .. إن تشريفكم ورعايتكم الكريمة لاحتفالنا السنوي لمسابقات الرماية والأنشطة الرياضية لهو مصدر فخر واعتزاز نستمد منه كل معاني العطاء ،،، ويؤجج فينا قدراتنا للعمل الجاد المخلص للارتقاء بما يقدمه هؤلاء الرجال من احترافية وتميز في هذه المسابقات،، وفي ختام كلمتي هذه لا يسعني إلا ان أتقدم لجلالتكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لتشريفكم حفلنا هذا.

ولا يفوتني في هذا المقام إلا ان اشكر سيدي سعادة رئيس هيئة الأركان ومساعدي رئيس هيئة الأركان وقادة الوحدات والمدراء على اهتمامهم ومشاركتهم الفعالة لإنجاح اليوم الختامي للأنشطة الرياضية في كل عام

سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مملكتنا الغالية وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل عهدكم الزاهر حفظكم الله ورعاكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



ثم بدأت المسابقات العسكرية المختلفة، لسباق الضاحية العسكري ومباريات شد الحبل والرماية العسكرية ، تلا ذلك استعراض الفريق العسكري للقفز الحر حيث أثبت الجميع ما يتميزون به من تدريب مقتن ومهارة رفيعة.



وفي ختام الحفل تشرف أعضاء فريق قوة الدفاع المظلي الحر بالسلام على جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله.



كما تشرف فريق الرماية بوحدة الشرطة العسكرية الملكية للسيدات التي شاركن في مسابقة اسقاط الصون بالمسدس بالسلام على جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله



ثم تفضل جلالته بتوزيع الكؤوس والجوائز على الفرق الفائزة .



وقد جاءت النتائج كالتالي :

1- مسابقة إسقاط الصحون بالمسدس للضباط .

الفريق الفائز بالمركز الثالث ( الدروع الملكيــــــــة )

الفريق الفائز بالمركز الثاني ( الكتيبة الخاصة/83 )

الفريق الفائز بالمركز الأول ( الحــــرس الملكــــي )



2- مسابقة إسقاط الصحون بالرشيش ( إم.بي.5 ) .

الفريق الفائز بالمركز الثالث ( الدروع الملكية )

الفريق الفائز بالمركز الثاني ( الحـرس الملكي )

الفريق الفائز بالمركز الأول ( القوة الخاصــة )



3- مسابقة إسقاط الصحون بالبندقية .

الفريق الفائز بالمركز الثالث ( الدفاع الجوي الملكي )

الفريق الفائز بالمركز الثاني ( كتيبة المشاة الآلية الملكية/13)

الفريق الفائز بالمركز الأول ( القوة الخاصة الملكية )



4 - مسابقة القناصين العسكرية للوحدات :

الفائز بالمركز الثالث : رقيب/1 نواف بخيت خليفة من (الحرس الملكي)

الفائز بالمركز الثاني : عريف وافد صالح مثنى من (سلاح الجو الملكي البحريني)

الفائز بالمركز الأول : رقيب أحمد رحيل خلف من (كتيبة المشاة الآلية الملكية/13)



5- مسابقة رماية الدقة للمسدس للضباط .

فردي :

الفائز بالمركز الثالث : الرائد عبدالعزيز محمد العازمي من (الكتيبة الخاصة /83)

الفائز بالمركز الثاني : مقدم ركن خالد أحمد الرويعي من (الحرس الملكي)

الفائز بالمركز الأول : نقيب عبدالله محمد الرميحي من (الكتيبة الخاصة/83)



فــرق :

الفريق الفائز بالمركز الثالث : (كتيبة المشاة الآلية الملكية /4 )

الفريق الفائز بالمركز الثاني : ( الحرس الملكــي )

الفريق الفائز بالمركز الأول : (الكتيبة الخاصة /83 )



6- مسابقة رماية الدقة للرشيش .

فردي :

الفائز بالمركز الثالث : الرائد سلمان جاسم الغتم من ( الحرس الملكي )

الفائز بالمركز الثاني : رقيب محمد منصور العمري من (القوة الخاصة الملكية)

الفائز بالمركز الأول : رقيب /1 خليفة دعيج خليفة من (الكتيبة الخاصة /83)



فــرق :

الفريق الفائز بالمركز الثالث : ( الحرس الملكي )

الفريق الفائز بالمركز الثاني : ( الكتيبة الخاصة /83 )

الفريق الفائز بالمركز الأول : ( القوة الخاصة الملكية)



7- مسابقة رماية الدقة للبندقية

فردي :

الفائز بالمركز الثالث : وكيل أحمد عسكر عبدالله من (القوة الخاصة الملكية)

الفائز بالمركز الثاني : الرائد محمد أحمد البوعينين من (وحدة الشرطة العسكرية الملكية)

الفائز بالمركز الأول : عريف عبدالله علي أحمد من (كتيبة المشاة الآلية الملكية/13)



فــرق :

الفريق الفائز بالمركز الثالث : (كتيبة المشاة الآلية الملكية /4)

الفريق الفائز بالمركز الثاني : ( القوة الخاصة الملكية )

الفريق الفائز بالمركز الأول : (كتيبة المشاة الآلية الملكية/13)



8- مسابقة شد الحبل العسكرية للوحدات .

الفريق الفائز بالمركز الثالث ( كتيبة المشاة الآلية الملكية /19 )

الفريق الفائز بالمركز الثاني ( الحـــــــــرس الملكـــــــــــــــي )

الفريق الفائز بالمركز الأول ( القوة الخاصـــة الملكيـــــــــــة )



9- فريق قفز الحر بالمظلات .

الفائز بالمركز الثالث : رقيب/1 خالد أحمد مشرح

الفائز بالمركز الثاني : رقيب/1 ناصر عبدالله ناصر

الفائز بالمركز الأول : رقيب حسين أحمد محمد



10- بطولة الضاحية العسكرية للضباط لمسافة 4 كم .

فردي :

الفائز بالمركز الثالث ( ملازم عبدالله محمد العرجاني ) من الحرس الملكي بزمن وقدرة( 13.19 ) دقيقة

الفائز بالمركز الثاني ( ملازم مبارك حمد الدوسري) من الحرس الملكي بزمن وقدرة(13.14) دقيقة

الفائز بالمركز الأول ( نقيب مبارك حمد السليطي) من القوة الخاصة الملكية بزمن وقدرة(12.14) دقيقة



فــرق :

الفريق الفائز بالمركز الثالث : ( وحدة هندسة الميدان الملكية )

الفريق الفائز بالمركز الثاني : ( القوة الخاصة الملكيــــــــــــة )

الفريق الفائز بالمركز الأول : ( الحــــــرس الملكــــــــــــــــي )



11- مسابقة كأس صاحب الجلالة القائد الأعلى للرمايات العسكرية والأنشطة الرياضية لعام 2018م.

المركز الثالث : الكتيبة الخاصة / 83 مجموع النقاط ( 60 ) نقطة .

المركز الثاني : الحرس الملكـــــــــي مجموع النقاط (125) نقطة .

المركز الأول : القوة الخاصة الملكية مجموع النقاط ( 130 ) نقطة .



وقد أعرب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله عن إعجابه بما شاهده من مهارات تعكس الكفاءة العسكرية واللياقة البدنية وروح المنافسة الشريفة وما يتسم به رجال قوة الدفاع من جاهزية قتاليه رفيعة وتدريب احترافي متقن ، مما يؤكد حرصهم لتحقيق الفوز دائماً ، مثمناً جلالته بكل اعتزاز الجهود النبيلة لجميع رجال قوة الدفاع البواسل لنهوضهم بواجبهم السامي للدفاع عن الوطن وأمن مواطنيه الكرام والمقيمين على أرضه الطيبة ليظل وطناً عزيزاً منيعاً بعون الله.



وأشاد جلالته أيده الله بالإنجازات الرياضية المميزة التي حققتها قوة الدفاع في العديد من المنافسات في المحافل الإقليمية والدولية، معرباً عن تهانيه للفرق الفائزة ، كما شكر جلالته جميع المشاركين والمدربين والمنظمين لهذه المسابقات، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.



ع.ر/ع ع



بنا 1326 جمت 22/02/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/02/22 - 32 : 04 PM