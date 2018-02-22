لدى افتتاح سموها لمعرض البحرين الدولي للحدائق .. الأميرة سبيكة تشيد بالرعاية الملكية للقطاع الزراعي في مملكة البحرين المنامة في 21 فبراير/ بنا / أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، حفظها الله، عن خالص شكرها وتقديرها للرعاية الملكية التي يحظى بها القطاع الزراعي في مملكة البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيدة سموها بانعكاسات هذه الرعاية السامية على نهضة القطاع الزراعي وتسارع وتيرة الجهود الوطنية لتكريس ثقافة نشر المساحات الخضراء في مملكة البحرين كسمة حضارية وإنسانية، ودعم الأنشطة والبرامج الخاصة لرفع مساهمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يدعم الاقتصاد الوطني.



واستذكرت سموها، حفظها الله، الجهود التاريخية العريقة لحكام آل خليفة الكرام واهتمامهم بالتنمية الزراعية ودعمهم للعديد من النشاطات المتخصصة، وفي مقدمتها معرض البحرين للحدائق، الذي انطلق كحدث وطني منذ خمسينات القرن الماضي، الأمر الذي هيأ مملكة البحرين لتكون حاضنة لمثل هذه التوجهات الحضارية والداعمة للبيئة مع التركيز على تأمين احتياجاتها الزراعية وتلبية متطلبات أمنها الغذائي.

ودعت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لدى افتتاحها المعرض (هذا المساء) الذي يقام تحت الرعاية الملكية السامية لعاهل البلاد المفدى، إلى الاهتمام بسلامة الغذاء وصحة الإنسان من خلال الانتاج السليم الذي يضمن تقديم منتجات زراعية آمنة وذات جودة عالية، وتجنب الممارسات الزراعية التي من الممكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على الصحة العامة للإنسان.

مؤكدةً سموها في هذا السياق، بأن شعار المعرض لهذا العام جاء ليلقي الضوء على الجوانب والممارسات الزراعية الصحية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من خلال عرض أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج الزراعي وري المزروعات لضمان جودة وسلامة المحاصيل وبالتالي الارتقاء بالنظام الغذائي ورفع جودة حياة الإنسان.

وقد تفضلت صاحبة السمو الملكي بتكريم الفائزين في مسابقة نادي البحرين للحدائق، حيث فاز كل من، فائقة العوضي بكأس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في فئة الحدائق، ونجاح الخضر بكأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عن فئة الزهور، وطارق جابري عن فئة الخضراوات.

وفاز الدكتور أحمد عبدالله بكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عن فئة التصوير الفوتوغرافي للمحترفين، واسحق مدن عن فئة الهواة، ونورة حمد صالح عن فئة الطلبة، كما فاز السيد أيمن جابري بكأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة عن فئة أفضل حديقة بيئية، وطاهرة جابري بكأس سمو الشيخة هيا بنت محمد آل خليفة لأفضل عرض للنباتات النادرة والغريبة.

هذا واطلعت سموها حفظها الله على منصات العرض المختلفة التي استضافة أكثر من 155 عارضاً من المؤسسات الرسمية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات والمشاتل الزراعية في مملكة البحرين إلى جانب عدد كبير من الشركات المتخصصة في المجال الزراعي من مختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ايطاليا، هولندا، روسيا، اليونان، المملكة المتحدة، ،اليابان، الهند، الصين، اندونيسيا، تركيا، مالي إلى جانب عدد من الشركات الزراعية من دول اقليمية وعربية مثل المملكة العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، المملكة المغربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العربية السورية.

ويشارك في المعرض وللمرة الأولى، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للتعريف بخدماته وجهوده في توعية الجمهور بممارسات السلامة الغذائية، إلى جانب مشاركة مركز خدمات المزارعين بأبوظبي الذي سيعرض تجربته في مجال مكافحة الآفات الزراعية وتطبيق الممارسات الجيدة لما بعد الحصاد.

ويحتضن المعرض جناح سوق المزارعين حيث يشارك أربعة عشر مزارعاً بحرينياً ممن تم اختيارهم بالقرعة لعرض منتوجاتهم المحلية المتنوعة والمتميزة وذلك بهدف تشجيع المزارعين ودعم المنتج المحلي وايجاد منافذ تسويقية مختلفة. كما يشتمل المعرض على جناح مخصص للأطفال باسم "حديقة خلاصي" بهدف توعيتهم من خلال العديد من النشاطات بالممارسات والأنماط الغذائية الصحية.

هذا وتنظم المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي دورات متخصصة على مدى فترة المعرض حول جودة المنتجات الغذائية بالتعاون مع أربع شركات يونانية متخصصة في إنتاج الأغذية العضوية كزيت الزيتون العضوي والعسل الطبيعي والاعشاب الطبيعية، وإنتاج الأفوكادو، وتهدف هذه الدورات إلى تعريف المختصين بأساليب الانتاج وفتح آفاق التعاون لشراكات تجارية جديدة بين البحرين واليونان.

يذكر أن معرض البحرين الدولي للحدائق الذي تنظمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ويدعمه هذا العام مركز البحرين التجاري العالمي ومصرف السلام وبيت التمويل الكويتي (KFH) وشركة فيفا البحرين للاتصالات وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) وشركة ممتلكات البحرين القابضة، يعد من المعارض المتخصصة في مجال البستنة والزراعة وهو الحدث المهم الذي ينتظره الكثير من محبي الزراعة، إذ يقدم الكثير من الخدمات والتقنيات والمعلومات الزراعية التي تسهم في تنمية مهارات ومعارف المهتمين بهذا القطاع الحيوي من زوار المعرض، وعادة ما يستقطب المعرض كبار الشخصيات والمهندسين المعماريين والمهندسين الاستشاريين والمستثمرين والمطورين والمهنيين من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الهواة ومحبي الزراعة وطلبة المدارس والجامعات.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1724 جمت 21/02/2018





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2018/02/21 - 52 : 08 PM