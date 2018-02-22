للاستفادة من الخبرات الدولية .. هيئة التخطيط تبحث المشاريع المشتركة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة المنامة في 21 فبراير/ بنا / بحث سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني في اجتماع عمل مع سعادة السيد أمين الشرقاوي المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين برامج ومشاريع البرنامج المزمع تنفيذها في مملكة البحرين والمشاريع المشتركة بين الجانبين لا سيما في مجال الاستفادة من الخبرات الدولية في التخطيط وتطوير المدن.







وأثنى سعادة الرئيس التنفيذي خلال اللقاء الذي حضره الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في الهيئة على الدور الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التدريب والتطوير إلى جانب دوره في الحفاظ على المواقع التراثية مستعرضا المشاريع المشتركة بين مملكة البحرين والبرنامج في الحفاظ على الطابع التراثي للمدن القديمة.



من جانبه أشاد السيد أمين الشرقاوي بالتعاون القائم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤكدا على ضرورة تفعيل وزيادة هذا التعاون بما يساهم في الارتقاء بمستوى العمل وتحديثه.



وبحث الاجتماع المواضيع المتعلقة بدعم التخطيط العمراني في مملكة البحرين من خلال توفير الخبرات الدولية في هذا المجال، وكذلك الاستفادة من برامج التدريب وغيرها من مشاريع العمل المشترك.

يذكر أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني سبق وأن استعانت بالخبرات التي وفرها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP في تنفيذ عدد من المشاريع الناجحة ومنها مشروع بناء القدرات لتطوير مدينتي المنامة والمحرق القديمتين.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1717 جمت 21/02/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/02/21 - 33 : 08 PM