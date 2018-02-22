معالي وزير الداخلية يشيد بالاستجابة السريعة واحترافية فريق إدارة العمليات الذي نجح في إنقاذ سيدة وطفلها ومساعدتها بسبب تعطيل "مثبت السرعة " بسيارتها وإيقافها المنامة في 21 فبراير / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم ، وبحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، فريق إدارة العمليات والذي نجح في إنقاذ سيدة وطفلها ومساعدتها في تعطيل "مثبت السرعة " بسيارتها وإيقافها ، بعدما كانت تسير على سرعة 100 كيلو متر.







وأعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لأعضاء فريق العمل ، والذين كانوا على الواجب في مركز العمليات والدوريات ، على ما قاموا به من عمل احترافي وما أبدوه من استجابة سريعة ، بما ينم عن جاهزيتهم الأمنية واستعدادهم للتعامل مع مثل هذه الظروف ، وهو ما يجسد دور رجال الأمن في حفظ الأرواح والممتلكات وحماية السلامة العامة .



من جهته ، أعرب فريق إدارة العمليات عن خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية ، على هذه اللفتة الكريمة ، وبالغ امتنانهم لمعالي الوزير على ما يحظون به من دعم ومساندة ، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة ومهنية .







ع إ ح/ع ذ



بنا 1716 جمت 21/02/2018





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2018/02/21 - 31 : 08 PM