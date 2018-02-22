تحسبا للتوقعات الجوية ضمن مسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد .. تقديم النخبة وسيف النخبة إلى يوم الجمعة بدلاً من السبت المنامة في 21 فبراير/ بنا / قررت اللجنة المنظمة العليا لمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تقديم مسابقة النخبة وسيف النخبة إلى يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الحالي بدلاً من يوم السبت تحسباً للتوقعات الجوية.





وأكد رئيس اللجنة المنظمة العليا لمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد السيد خليفة عبدالله القعود، أن تقديم مسابقة النخبة وسيف النخبة يأتي في إطار حرص اللجنة على إخراج المسابقة بأفضل صورة، حيث أن التوقعات الجوية تشير إلى أن هناك تقلبات جوية ستشهدها المملكة يوم السبت القادم قد تؤثر على سير المسابقة، وسيتم إقامة المسابقة يوم الجمعة بدلاً من السبت.

وأشار السيد خليفة عبدالله القعود الى أن اللجنة المنظمة وكافة اللجان العاملة قد بدأت تجهيزاتها وترتيباتها الخاصة بإقامة مسابقة النخبة وسيف النخبة على كؤوس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والتي ستشهد مشاركة واسعة من البحرينيين والخليجيين، مؤكداً أن اللجنة قد خاطبت كافة المشاركين في المسابقة من أجل الحضور يوم الجمعة للمشاركة في مسابقة النخبة وسيف النخبة في الساعة 7.30 صباحاً.

وأوضح خليفة عبدالله القعود أن المسابقة ستنطلق في الساعة 7.30 صباحاً وستشهد إقامة منافسات فئة الحرار وفئة الشواهين على النخبة، ومنافسات سيف النخبة لجيرات الخلط وجيرات الشواهين على كؤوس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، متمنياً كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين.









م.ا.ب/ع ذ



بنا 1715 جمت 21/02/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/02/21 - 27 : 08 PM