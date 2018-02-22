وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع بمدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية المنامة في 21 فبراير / بنا / اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالسيد ميك مولفاني مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية والوفد المرافق له الذي يزور مملكة البحرين حاليا، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين سعادة السيد جاستن سيبريل، ومن جانب الوزارة حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية الانسة إيمان أحمد الدوسري.





وقد تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات والقضايا ذات الشأن المشترك والعلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود اللافتة التي تبذلها قيادتي البلدين في سبيل تطويرها بالشكل الذي يصب في مصلحة شعبي البلدين الصديقين.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1714 جمت 21/02/2018





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2018/02/21 - 23 : 08 PM