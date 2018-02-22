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نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية يستقبل سفير مملكة البحرين في موسكو
2018/02/21 - 55 : 06 PM
موسكو في 21 فبراير/ بنا / استقبل سعادة السيد ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الخاص للشرق الأوسط ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، بمكتبه اليوم، سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي، سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية.

وخلال اللقاء، أعرب سعادة السيد ميخائيل بوغدانوف عن اعتزازه وتقديره لعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وما تشهده من تطور ونماء، مستعرضًا سبل تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها لآفاق أرحب على كافة الأصعدة.
كما جرى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

م.ا.ب/ع ذ

بنا 1549 جمت 21/02/2018


عدد القراءات : 113         اخر تحديث : 2018/02/21 - 55 : 06 PM
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