وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية تايلند ويعرب عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين المنامة في 21 فبراير/ بنا / اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، اليوم، مع معالي السيد دون برامودويناي وزير خارجية مملكة تايلند الصديقة، والذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين.



وخلال الاجتماع، رحب معالي وزير الخارجية بمعالي السيد دون برامودويناي، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتنامية بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، مشيدًا معاليه بالدعم المتبادل بين البلدين الصديقين في مختلف مجالات التعاون الثنائي وفي القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع مملكة تايلند نحو آفاق أوسع بما يلبي الطموحات والمصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب معالي السيد دون برامودويناي عن سعادته بزيارة مملكة البحرين والاجتماع مع معالي وزير الخارجية، مؤكدًا اهتمام مملكة تايلند بالارتقاء بالعلاقات الوثيقة مع مملكة البحرين على كافة الأصعدة بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

وفي سياق متصل، عقد الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، حيث أكد معالي وزير الخارجية عمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من أكثر من ٤٠ عامًا، وحرص مملكة البحرين على بناء وتوطيد هذه العلاقات التاريخية المتميزة حتى يستفيد الجانبان من التعاون الأوثق بينهما.

وشدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على دور الزيارات الرسمية الناجحة بين البلدين الصديقين في تعزيز العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، مستذكرًا معاليه زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر إلى مملكة تايلند لحضور القمة الثانية لحوار التعاون الآسيوي المنعقدة في بانكوك في أكتوبر 2016، والزيارة الرسمية لمعالي الجنرال برايوت تشان اوتشا، رئيس وزراء مملكة تايلند، إلى البحرين خلال شهر أبريل 2017.

وأكد معالي وزير الخارجية على أهمية اجتماع اللجنة المشتركة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند في تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، ومنها: التجارة والاستثمار، والطاقة، والأمن الغذائي، والصحة العامة والخدمات الطبية، والسياحة، والثقافة، والزراعة، والتعليم، والعمل والتدريب المهني، والبيئة، والمعلومات، والأمن الإنساني، وغيرها، مشيرًا معاليه إلى أهمية الاتفاقيات الموقعة ومذكرات التفاهم بشأن التعاون في مختلف المجالات في الوصول بهذا التعاون إلى كامل إمكاناته.

وخلال الاجتماع، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتقدم للعلاقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، وأشادا بالدعم المتبادل في كافة المجالات ومساندة بعضهما البعض في جميع المحافل الدولية.

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز متابعة ما تحقق من اتفاقات بين البلدين الصديقين وآليات تفعيلها وتنفيذها من أجل مواصلة تنمية علاقات التعاون في كل المجالات.

وقرر الجانبان عقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة في مملكة تايلند الصديقة.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1526 جمت 21/02/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/02/21 - 35 : 06 PM