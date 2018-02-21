مجلس التعليم العالي يشيد بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الملك عبدالله الطبية المنامة في 21 فبراير / بنا / ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي اجتماع المجلس الثالث والأربعين، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور كل من معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، والأستاذ أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية، والسيد صباح بن سالم الدوسري وكيل وزارة العمل، والدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، والدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، والسيدة صباح المؤيد، والدكتور إبراهيم السيد جمال الهاشمي، والدكتور مازن محمد جمعة رئيس الجامعة الملكية للبنات، السيدة فريدة عبدالرحيم خنجي مديرة إدارة التقييم والتحليل بديوان سمو رئيس الوزراء، والدكتور عبدالغني علي الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وعدد من الخبراء والمستشارين بالأمانة العامة للمجلس.



وفي بداية الاجتماع، أشاد مجلس التعليم العالي بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية، والتي سيتم إنشاؤها بتبرعٍ كريم من المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، وتقام على أرض تفضل بتخصيصها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يعد هذا المشروع إنجازاً يجسد عمق العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.



كما أكد المجلس على متابعة استكمال جميع مؤسسات التعليم العالي لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، حيث تقدمت عدد من الجامعات بطلب الخصول على الاعتماد الاكاديمي المؤسسي وبعد فحص الملفات تاهلت ثلاث مؤسسات تعليم عالٍ للحصول على هذا الاعتماد، وهي جامعة البحرين الطبية (الكلية الملكية للجراحين- إيرلندا)، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة أما الدولية، وسيتم دراسة ملفاتها للتأكد من استكمالها لمتطلبات الاعتماد، علماً بأنه سبق لجامعة البحرين وبوليتكنك البحرين والجامعة الملكية للبنات الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، والذي يعود بالنفع على تلك المؤسسات من حيث نيل برامجها الأكاديمية الثقة تمهيداً لحصولها على الاعتماد الدولي، موجهاً المجلس التهنئة للجامعة الملكية للبنات لإدراجها ضمن المؤسسات الجامعية الموصى بها في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان.



وفي ضوء التقارير والمذكرات المرفوعة من الأمانة العامة، اتخذ المجلس عدداً من القرارات، منها ما يلي:

متابعة تنفيذ استراتيجيتي التعليم العالي والبحث العلمي - أحيط المجلس علماً بجهود الأمانة العامة في متابعة وتنفيذ استراتيجيتي التعليم العالي والبحث العلمي للفترة2015- 2018للارتقاء بقطاع التعليم العالي، ووجه بإجراء المزيد من الدراسة حولهما، موجهاً شكره لجهود الأمانة العامة في تنفيذ الاستراتيجيتين.



ووافق المجلس على مشاريع الخطة التنفيذية لأهداف الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي المقترحة من الأمانة العامة، ومن بينها عقد منتدى حول دور البحث العلمي، واستحداث جائزة سنوية للبحث العلمي، وعقد محاضرات تثقيفية حول أهمية البحث العلمي وأساليبه لطلبة المرحلة الثانوية، وكذلك التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لعقد محاضرات مشابهة لطلبة البكالوريوس، ووجه إلى إجراء المزيد من الدراسة حول آليات تنفيذها.



واطلع المجلس على تقرير اللجنة الإدارية والمالية بشأن طلب الجامعة البريطانية – البحرين بالبدء في تسجيل الطلبة في الجامعة، حيث تمت الموافقة على هذا الطلب.

التدريب الميداني للطلبة الجامعيين في سوق العمل- قرر المجلس إحالة موضوع ضوابط التدريب الميداني لطلبة مؤسسات التعليم العالي في مؤسسات سوق العمل إلى اللجنة الأكاديمية لدراستها وتقديم ملاحظاتها في الاجتماع المقبل.



ووافق المجلس إحالة موضوع نظام تحويل الطلبة بين مؤسسات التعليم العالي إلى اللجنة الأكاديمية لإجراء المزيد من الدراسات بشأنه.

ووافق المجلس على توصية الأمانة العامة بإيقاف نظام الدراسة المكثفة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والتأكيد على تطبيق نظام الدراسة العادي، نظراً لأن تلك المؤسسات ما زالت غير مهيأة أكاديمياً وإدارياً لتطبيق هذا النظام، إلى جانب أن عملية الفحص والتدقيق أثبتت أن معظم تلك المؤسسات لم تلتزم بالضوابط التي تنظم الدراسة المكثفة.



وأحيط المجلس علماً بالتوصيات الصادرة عن لجنة البحث العلمي بشأن متابعة أوجه الصرف على البحث العلمي والتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي المتوافقة مع أحكام لائحة البحث العلمي، حيث قرر الموافقة على العمل بهذه التوصيات.



واطلع المجلس على التقارير المقدمة من الأمانة العامة حول نتائج فحص عدد من البرامج الموقوفة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث قرر ما يلي:

جامعة المملكة:السماح للجامعة باستخدام المختبرات لبرنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية وبرنامج بكالوريوس هندسة التصميم المعماري (كبدائل مؤقتة) من قبل الطلبة الحاليين على مقاعد الدراسة، لحين استكمال الجامعة إنشاء المختبرات الدائمة في مبنى التوسعة للجامعة.

الجامعة الأهلية:إلزام الجامعة بإزالة الملاحظات التي رصدها الفريق المختص بشأن برنامج الماجستير في الاعلام والعلاقات العامة، مع الاستمرار في إيقاف قبول طلبة جدد في هذا البرنامج أو التحويل إليه.



كما وافق المجلس على الطلب الذي تقدمت به الجامعة الأهلية لتعديل تسمية برنامج (بكالوريوس الأنظمة الموزعة والوسائل المتعددة) في كلية تكنولوجيا المعلومات إلى (بكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة).

الجامعة الخليجية:فتح باب القبول في برنامج بكالوريوس إدارة الموارد البشرية، وبرنامج بكالوريوس هندسة التصميم الداخلي، نظراً لاستيفاء الجامعة متطلبات فتح البرنامج.

الجامعة العربية المفتوحة (فرع البحرين): بناءً على تقرير وتوصيات اللجنة المختصة، والذي ثبت فيه ارتكاب الجامعة مخالفات قانونية وأكاديمية وإدارية، تم إلغاء موافقة المجلس على إبرام الجامعة اتفاقية تعاون علمي مع الجامعة الماليزية المفتوحة باستضافة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال، والتأكيد على استمرار وقف قبول طلبة جدد والتحويل من داخل الجامعة وخارجها في البرنامج، وعدم التصديق على مؤهلات الطلبة الخريجين في البرنامج حتى تقوم الجامعة باستيفاء الاشتراطات التي حددها القرار، وكلف المجلس الأمانة العامة بإيجاد البدائل للطلبة.

كلية البحرين الجامعية: فتح باب قبول الطلبة الجدد في برنامجبكالوريوس علوم تقنية المعلومات، لاستيفاء الكلية متطلبات فتح البرنامج.

الموافقة على تعيين رئيس لجامعة المملكة وإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة "أما".



اطلع المجلس على المذكرة الواردة من الأمانة العامة بشأن ترشيح مجلس أمناء جامعة المملكة للأستاذ الدكتور محمد جميل ترو رئيساً للجامعة، وإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة أما الدولية، حيث وافق المجلس على تلك الترشيحات.



وتدارس المجلس الطلب المقدم من جامعة البحرين الطبية بشأن إبرام اتفاقية دعم الرسوم الدراسية للطلبة مع إحدى المؤسسات الخيرية، حيث قرر المجلس الموافقة على إبرام جامعة البحرين الطبية لاتفاقية ابتعاث أربعة طلبة لدراسة البكالوريوس في الطب (MB) وبكالوريوس الطب والجراحة (BCH) وبكالوريوس الطب والجراحة المهنية المدمج (BAO) على أن تسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات فقط، مع التقيد بالمعدل التراكمي لقبول الطلبة في مجال دراسة الطب وأنظمة ولوائح التعليم العالي.



وأحيط المجلس علماً بإجراءات ومتابعات الأمانة العامة ولجنة الفحص والتدقيق بشأن تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لأحكام لائحة المنشآت والمرافق الرياضية،حيث تم التوجيه باستمرار المتابعة ورفع تقرير تفصيلي للمجلس عن مراحل التنفيذ.



واطلع المجلس على تقرير اللجنة الأكاديمية حول طلب الجامعة الملكية للبنات الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الفرنسي لتقديم مقرر اللغة الفرنسية ضمن مقررات الدراسات العامة في الجامعة، والموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والسفارة الإيطالية لتقديم مقرر أو أكثر في اللغة الإيطالية ضمن برامج الدراسات الحرة المعتمدة في الجامعة، حيث وافق المجلس على إبرام هاتين المذكرتين.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1440 جمت 21/02/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/02/21 - 45 : 05 PM