وزير المالية يجتمع مع مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض المنامة في 21 فبراير/ بنا / اجتمع معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمكتبه بالوزارة اليوم الأربعاء مع سعادة السيد ميك مولفاني مدير مكتب الإدارة والميزانية (OMB) بالبيت الأبيض الأمريكي والوفد المرافق.



وتم خلال القاء التنويه بالتعاون الوثيق القائم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات المالية والاقتصادية، وبحث سبل دعم وتطوير هذا التعاون على صعيد السياسات المالية، وبالأخص فيما يتعلق بعملية إعداد قوانين الميزانيات العامة.

حضر المقابلة عدد من المسئولين بوزارة المالية، كما حضرها من الجانب الأمريكي سعادة السيد جستن هيكس سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1421 جمت 21/02/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/02/21 - 27 : 05 PM