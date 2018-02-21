وزير النفط يزور أرامكو ويؤكد الرغبة القوية والصادقة في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين شركتي بابكو وأرامكو المنامة في 21 فبراير/ بنا / زار معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) وعدد من كبار المسئولين بالهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة بابكو، أرامكو السعودية يوم الاثنين الماضي، تقديراً للدور الاستراتيجي والعلاقة التاريخية المتميزة بين الشركتين العريقتين والمملكتين الشقيقتين.



وكان في استقبال معاليه لدى الوصول معالي المستشار لشئون الشركات بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم وسعادة المهندس أمين حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، وعدد من القيادات التنفيذية بشركة أرامكو.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير النفط عن فخره واعتزازه بالدور الحيوي الذي تقوم به هذه شركة العريقة والتي تعد من كبريات الشركات العالمية في انتاج وتكرير النفط في الأسواق العالمية، معربا عن ارتياحه وتقديره للجهود المبذولة من قبل فريق الإنشاء والهندسة في أرامكو السعودية في سرعة تنفيذ الجانب السعودي والجانب البحري بانتظار الانتهاء من الجانب البحريني والذي من المتوقع أن يتم استكماله في غضون شهر سبتمبر القادم وإجراء الاختبارات اللازمة لبدء تدفق النفط خلال الخط الجديد.

وأكد وزير النفط على الرغبة القوية والصادقة في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين شركتي بابكو وأرامكو من أجل تنفيذ المبادرات المستقبلية والاستفادة من الخبرات العملية والتقنية المتوفرة لدى الجانبين، موضحاً أن خط الانابيب الجديد يمثل نموذجاً رائعاً يحتذى به للمشاريع الطموحة التي تعكس الرؤى الثاقبة والمشتركة لقيادة البلدين ورغبتهما الصادقة في ترسيخ العلاقات التاريخية الوطيدة ووشائج القربى التي تربط شعبي المملكتين الشقيقتين وتستند إلى ثوابت راسخة وضاربة في جذور التاريخ منذ قديم الزمن.

وخلال الزيارة، تم تقديم عرض توضيحي عن عمليات أرامكو وخططها المستقبلية، وقام الوزير بزيارة معمل بقيق والاطلاع على سير العمل في تنفيذ مشروع مد خط الانابيب الجديد الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، كما اطلع الوزير على عرض عن مركز الجيل الرابع للثورة الصناعية داخل مرافق ومنشآت أرامكو السعودية.

واطلع الوزير والوفد المرافق على أحدث التقنيات والحلول الهندسية والتقنية لتعزيز الاعتمادية والكفاءة التشغيلي،. واستعرض خطط وأبحاث التطوير التي تقوم بها شركة ارامكو من خلال دعمها لعدة مراكز للدراسات والبحوث في شتى بقاع العالم من أجل استحداث تقنيات جديدة تسهم في تحسين مخرجات تلك الصناعة المحورية للمنطقة والعالم.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1404 جمت 21/02/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/02/21 - 44 : 05 PM