رئيس المجلس الأعلى للصحة يرعى مؤتمر "حياة طبيب الأسنان 2018" المنامة في 21 فبراير/ بنا / تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ينظم كل من معهد BDA Training للتدريب الطبي وشركة ترتيب، وللعام الثالث على التوالي، مؤتمر ومعرض "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018"، وذلك يومي 30 و31 مارس القادم في فندق كراون بلازا.

ويقام المؤتمر هذا العام بشراكة استراتيجية مع من وصندوق العمل "تمكين"، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والجمعية السعودية لطب الأسنان، وجامعة رياض العلم في المملكة العربية السعودية، ومجموعة "فيزتا".



ويتحدث في مؤتمر "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018" هذا العام 18 محاضرا دوليا من المختصين في الطب وطب الأسنان و"اللايف ستايل"، من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والسويد والهند ومصر ولبنان وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.



ويركز المؤتمر على أبرز الممارسات العلمية والمهنية الحديثة في مجال طب الاسنان و إلقاء الضوء على حياة طبيب الأسنان من النواحي الأكاديمية والعملية والصحية، وكذلك من النواحي الاجتماعية والأسرية.



ويحظى مؤتمر "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018" في نسخته الثالثة بمشاركة خليجية واسعة موزعة بنسبة 30% من مملكة البحرين، و60% من المملكة العربية السعودية، والـ 10% الباقية من باقي دول الخليج العربي والمنطقة والعالم.



هذا ويشار الى أن المؤتمر معتمد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين بما يعادل 15 ساعة أكاديمية، ومن المرتقب أن يحقق المؤتمر جملة من الأهداف من بينها زيادة الوعي الأكاديمي والمهني لأطباء الأسنان، وإثراء خبراتهم واطلاعهم على أحدث المنتجات والخدمات الطبية، وتسليط الضوء على احتياجات أطباء الأسنان في مملكة البحرين واستكشاف الفرص أمامهم.



ويهدف المؤتمر أيضا إلى إبراز أهمية توفير حياة صحية ورياضية لطبيب الأسنان بما يرفع من مستوى أدائه المهني، وإتاحة منصة للتعارف بين أطباء الأسنان في مملكة البحرين وتوثيق الزمالة وتبادل التجارب العلمية والفنية فيما بينهم، مع التركيز على أهمية تقنيات التواصل الاجتماعي في حياة الطبيب من خلال تعزيز علاقته بمرضاه ولإبراز مهاراته الطبية.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1345 جمت 21/02/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/02/21 - 05 : 05 PM