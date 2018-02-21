سمو محافظ المحافظة الجنوبية: نحرص على متابعة تنفيذ كافة المشاريع مع الوزارات لضمان إنجازها وفق الخطة الزمنية الموضوعة المنامة في 21 فبراير/ بنا / استقبل سمو الشيخ خليفه بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عددا من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة من رجال الاعمال وشخصيات اجتماعية وجمع من اهالي المحافظة الجنوبية وذلك في مجلس سموه الأسبوعي بالمحافظة الجنوبية.



وفي مستهل حديث المجلس الأسبوعي للمحافظة أشاد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر خلال جلسة مجلس الوزراء للوزارات والجهات المعنية للتعجيل في تنفيذ واتمام المشاريع الخدمية والتنموية والتسريع في حصول المواطن على مردوداتها حسب الجدول الزمني المقرر لها، مشيراً سموه في هذا الجانب الى أن المحافظة الجنوبية حريصة كل الحرص على متابعة ذلك وفي اتصال ومتابعة مستمرة مع الوزارات والجهات المعنية لمراحل سير المشاريع الخدمية والتنموية في نطاق المحافظة للتأكد من سيرها وفق الجدول الزمني المعد لها وهو ما حرص عليه سموه من خلال زيارات ميدانية قام بها لعدد من المدن والقرى في المحافظة تم الاتصال على اثرها مع الجهات المعنية للتأكد من سرعة البت فيها منوهاً سموه في هذا الجانب بأن المحافظة الجنوبية لاتقبل بأن يكون هناك بطء أو تأخير ينعكس وراءه تأخر مصالح المواطنين في الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة وهو ما حدا بها الى انتهاج نهج الزيارات الميدانية والتفقدية للوقوف على مقربة من ذلك والتواصل المباشر مع المواطنين والذي يعد المجلس الأسبوعي ابرز اركان ذلك.



كما عبر سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عن بالغ فخره واعتزازه بتفضل صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر بافتتاح جامع الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة تخليداً لمناقب ومآثر المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين الأسبق طيب الله ثراه من اسهامات عديدة بارزة أسست نهضة البحرين الحديثة تواصلت وتعززت في تقدمها ونمائها بعهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه ليكون العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى اشراقة الإنجاز والمستقبل الذي توج المسيرة المباركة بالتقدم والخير والازدهار للوطن وأهله، وقال سموه ( اننا نستمد من السيرة العطرة ذات المكانة والصيت المجيد للجد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لمواصلة الجد والعمل لخدمة الوطن و نستلهم الدروس والقدوة الحسنة من صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر كخير ابن بار بأبيه التي تجسد أروع الدروس والحكم التي نتعلم منها ونقتدي بها طوال مشوار الحياة، مضيفاً سموه أننا نسير على خطى ونهج الآباء والاجداد في خدمة الوطن بقيادة جلالة الملك المفدى ونسترشد من حكمة وحنكة الوالد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في التواصل والسؤال عن المواطنين وتلمس احتياجاتهم و رعاية ومتابعة مصالحهم في كل حين ومكان) .



كما اشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية إلى أن المحافظة يحدوها الشرف باحتضانها هذا الصرح الإسلامي الشامخ الذي يعكس ثقافة الدين الإسلامي السمح والعراقة التاريخية بجانب صروح عديدة أخرى في ارجاء المحافظة والتي تسعى من خلالها المحافظة الجنوبية إلى ابراز تلك المعالم والأماكن الهامة لتأخذ استحقاقها الكبير والتصنيف الرسمي الذي يليق بعراقتها واصالتها التاريخية العربية الإسلامية متطلعاً سموه من الجهات المختصة بالتراث والسياحة الالتفات لما تزخر به المحافظة من معالم وصروح مؤكداً سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأن المحافظة الجنوبية ستباشر الترويج والتعريف لتلك المعالم والشواهد التاريخية لما لها من حجم ووزن تاريخي كبير .



وتبادل خلال المجلس الحضور مع سمو محافظ المحافظة الجنوبية موضوع توثيق بعض المناطق والشوارع بأسماء رجالات المحافظة التي كانت لهم اسهامات جليلة في خدمة الوطن والمجتمع، مؤكداً سموه في هذا الجانب اهتمامه ورعايته لهذا الامر وحرص سموه في متابعته مع الجهات المعنية لدراسته وتحقيقه على ارض الواقع، من جانبهم أثني رواد المجلس بالتواصل المستمر والدائم الذي يحرص على تجسيده سمو الشيخ خليفة بن علي ال خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وعلى ما تقوم به المحافظة الجنوبية من رصد ومتابعة للمشاريع الخدمية والتنموية في مختلف مناطق المحافظة بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1344 جمت 21/02/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/02/21 - 51 : 04 PM