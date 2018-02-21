جامعة البحرين تطرح برنامج القيادة الأكاديمية بالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية المنامة في 21 فبراير / بنا / قالت مديرة وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة بجامعة البحرين الدكتورة سناء أحمد المنصوري " إن جامعة البحرين وبالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية طرحت خلال اليومين الماضيين برنامجاً يمتد لأربعة أيام، يتناول موضوع القيادة الأكاديمية، مؤكدة بأنه تم تصميم البرنامج لتدريب القيادات في الأوساط الأكاديمية".



وأوضحت : " البرنامج الذي يطرح لأول مرة في المملكة والمنطقة يستهدف جميع أعضاء هيئة التدريس القياديين من جميع التخصصات، أو المتطلعين لدور قيادي في الجامعات التي ينتمون إليها"، مشيرة إلى مشاركة 15 أكاديمياً، ستة منهم من جامعة البحرين، والبقية من جامعة العلوم التطبيقية، والأكاديمية الملكية للشرطة، والجامعة الملكية للبنات، والكلية الملكية الأيرلندية للجراحين، والجامعة الخليجية .



وأضافت يحتوي البرنامج على ثلاث وحدات، مقسمة على أيام البرنامج الأربعة. يحاضر فيها الاستشاريان: الأستاذ ستيفن أوتريم، والأستاذة سارة ويلسن من أكاديمية التعليم العالي، مشيرة إلى مشاركتهما في تصميم البرنامج وطرحه في المملكة المتحدة، مؤكدة ارتياح المحاضرين من البرنامج، ومن دعم جامعة البحرين له، ومن مدى إقبال المشاركين من الأكاديميين عليه.



وقالت د. المنصوري "يركز البرنامج على الفرق بين القيادة العامة والقيادة الأكاديمية، ويتطرق إلى سمات الشخصية القيادية في الوسط الأكاديمي، وكيفية إدارة التغيير، وطرق تحويل التحديات إلى فرص للنجاح".



وأشارت إلى أن أكاديمية التعليم العالي في المملكة المتحدة اختارت جامعة البحرين لاستضافة البرنامج باعتبارها الشريك الدولي الوحيد للأكاديمية في المنطقة. لافتة إلى أن ذات البرنامج قد لقي نجاحاً كبيراً وتقييماً عالياً من الجامعات في المملكة المتحدة.



علماً بأن وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة في جامعة البحرين تتطلع إلى مزيد من التعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية، وتقديم برامج مماثلة في المستقبل.





خ ب ف/ع ذ



بنا 1327 جمت 21/02/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/02/21 - 35 : 04 PM