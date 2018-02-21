سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير خارجية تايلند.. وسموه يؤكد حرص البحرين على تعميق التعاون بين البلدين المنامة في 21 فبراير / بنا / لدى استقبال سموه لوزير خارجية مملكة تايلند الصديقة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حرص مملكة البحرين على تعميق وتعزيز التعاون الثنائي مع مملكة تايلند الصديقة، بما يسهم في تطوير التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.



وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ارتياحه لما يشهده مسار العلاقات البحرينية التايلندية من نماء مستمر يجسد ما يجمع بينهما من روابط قوية تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم السيد دون براماد ويناى وزير خارجية مملكة تايلند الصديقة والوفد المرافق له، حيث رحب سموه بهذه الزيارة، مؤكدا سموه أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين المسئولين في البلدين لبحث آفاق التعاون ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم بين البلدين في جميع المجالات.



وأكد سموه أهمية اجتماعات اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المزيد من التواصل البناء بين البلدين، مشددا سموه على أهمية الاستفادة مما يحظى به البلدان من موقع استراتيجي مهم في ترسيخ أسس تعاون ثنائي وثيق في كافة المجالات السياسية والاقتصادية.



ونوه سموه إلى أهمية استثمار المقومات والفرص التي يتمتع بها البلدان في تقوية أواصر التعاون بينهما، داعيا سموه إلى ضرورة تشجيع المستثمرين في البلدين على توطيد الروابط الاقتصادية والتجارية، لاسيما في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطبية.



واستذكر سموه الزيارة الناجحة التي قام بها معالي الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء بمملكة تايلند إلى مملكة البحرين وما تمخض عنها من نتائج إيجابية على صعيد تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.



وأعرب سموه عن تقدير مملكة البحرين للدور الذي تقوم به الجالية التايلندية وإسهاماتها في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في كافة القطاعات، مؤكدا سموه أن الجالية التايلندية في المملكة تحظى بكل الرعاية والاهتمام من جانب الحكومة.



وأشاد سموه بما تشهده مملكة تايلند من تقدم وتطور حضاري في كافة المجالات، ودورها كعضو فاعل في رابطة دول الآسيان والتي تحظى بثقل سياسي واقتصادي كبير ودور متنامي على الصعيد العالمي.



وكلف سموه وزير الخارجية التايلندي بنقل تحيات سموه إلى معالي الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء بمملكة تايلند، وتمنياته للمملكة الصديقة وشعبها مزيد من الرخاء والازدهار.



من جانبه أعرب وزير الخارجية التايلندي عن تقدير بلاده لكل ما يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من جهود من أجل توطيد العلاقات القوية والوثيقة بين البلدين، مشيدا بإسهام سموه الكبير ودوره الفاعل في وضع لبنات وارساء دعائم التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين، ناقلا إلى سموه تقدير واحترام رئيس وزراء مملكة تايلند.



وأكد حرص بلاده على تقوية التعاون بين البلدين وتطويره بالشكل الذي يلبي التطلعات والمصالح المشتركة، وقال: "إن العلاقات البحرينية التايلندية تجسد قدوة ومثل يحتذى به في المنطقة في ظل ما تتمتع به من قوة ومتانة".

ونوه الوزير التايلندي إلى حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مملكة البحرين في كافة المجالات وتنشيط دور القطاع الخاص بالشكل الذي يزيد من وتيرة التعاون بين البلدين، قائلا:" "إننا نتطلع إلى العمل مع مملكة البحرين من أجل وضع الاتفاقيات الثنائية موضع التنفيذ".









ع إ ح/خ.س



بنا 1313 جمت 21/02/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/02/21 - 26 : 05 PM