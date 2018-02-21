وكالة أنباء البحرين تستقبل طلبة مدرسة الجابرية الصناعية المنامة في 21 فبراير / بنا / قام طلبة مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين بزيارة إلى وكالة أنباء البحرين، بهدف الربط بين مضمون المناهج الدراسية والمهارات العملية، وضمن التعاون المشترك بين وكالة أنباء البحرين "بنا" وقسم العلاقات العامة والبرامج التفاعلية بوزارة التربية والتعليم.

وخلال الزيارة، اطلع الطلبة على سير العمل في أقسام الوكالة، وكيفية تحرير وترجمة وبث الأخبار المحلية والعربية والعالمية، والصور والنشرات المرئية، كما تم تعريفهم بأهمية انتقاء الاخبار من مصادرها الموثوقة في نقل الأخبار والحقائق وتزويد المجتمع بها.

وقدمت مشرفة خدمة أطفال بنا السيدة ميرفت إبراهيم محمد شرحاً مفصلاً عن رحلة الخبر في وكالة أنباء البحرين بدءً بمصادر الخبر، ومن ثم انتقال الخبر إلى أقسام الوكالة كالتحرير والترجمة وبثه عبر الموقع الإلكتروني وشبكة التواصل الاجتماعي.



كما تم التطرق إلى عمل خدمة "أطفال بنا" لإعداد الطلبة والطالبات للعمل كمراسلين في مجال الصحافة في المستقبل ونشر مشاركات الأطفال الفعلية في موقع الوكالة، بالإضافة إلى تقديم الدورات المناسبة لفئة الأطفال من 9 - 16 سنة كدورة في كتابة الخبر الصحفي، وإجراء المقابلات الصحفية وكتابة التقارير بالإضافة إلى ورشة عمل خاصة بفن التصوير الفوتوغرافي .



وفي نهاية الزيارة، أعرب الطلبة عن شكرهم وامتنانهم لما تم تقديمه من معلومات مهمة وجديده بمهنة العمل الصحفي، وعلى حسن الإستقبال في وكالة أنباء البحرين .



خ ب ف/خ.س.

بنا 1250 جمت 21/02/2018

عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2018/02/21 - 55 : 03 PM