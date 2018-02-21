معالي وزير الخارجية يهنئ سفير المملكة لدى الامارات بمناسبة نيله وسام زايد الثاني من الطبقة الاولى المنامة في 20 فبراير/ بنا / هنأ معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية سعادة السفير محمد بن حمد المعاودة سفير مملكة البحرين لدى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة نيله وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى من حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الامارات العربية المتحدة حفظه الله.



وأكد معالي وزير الخارجية أن هذا الوسام الرفيع يجسد بجلاء الجهود الكبيرة التي بذلها سعادة السفير ويعكس دوره الملموس والمقدر في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة الشقيقة والارتقاء بها على المستويات كافة، وبما يجعله نموذجًا يحتذى في العمل الدبلوماسي المثمر.

وأعرب معالي وزير الخارجية عن خالص الأمنيات الطيبة لسعادة السفير بدوام التوفيق والنجاح، متمنيا معاليه للإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق دوام الرقي والرفعة والازدهار.



ع.ر/م خ



بنا 1932 جمت 20/02/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/02/20 - 56 : 10 PM