رئيس الأمن العام يشهد ختام بطولة رماية المسدس الأولى لضباط وضابطات وزارة الداخلية المنامة في 20 فبراير /بنا / شهد سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، ختام بطولة رماية المسدس الأولى لضباط وضابطات وزارة الداخلية لعام 2018 والتي أقيمت أدوارها النهائية في ميدان الرماية بقوة الأمن الخاصة بمشاركة 33 ضابطا من مختلف إدارات وزارة الداخلية.

وأشاد رئيس الأمن العام بالمستوى المتقدم والكفاءة العالية التي ظهر بها رماة وزارة الداخلية ، والتي ساعدتهم في تحقيق النتائج القياسية ، معرباً عن شكره وتقديره للاتحاد الرياضي للأمن العام على حسن التنظيم، ثم قام سعادته بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئتي الرجال والسيدات.

ففي فئة الرجال ، حقق الرائد فهد فريد المحميد المركز الأول ، تلاه في المركز الثاني الملازم أول أحمد شهاب يوسف وفي المركز الثالث الملازم أول محمد مبارك الذوادي، وفي فئة السيدات ، حققت المركز الأول الرائد سميرة عبد الجليل أحمد ، وجاءت في المركز الثاني الملازم أول منال عبد اللطيف الذوادي ، فيما جاءت الملازم أول نورة ناجي الهاشل في المركز الثالث.

ت/و





ع.ر/م خ



بنا 1721 جمت 20/02/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/02/20 - 45 : 08 PM