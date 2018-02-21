وزير العدل يفتتح مسجد مبارك وفاطمة كانو بالمحرق المنامة في 20 فبراير/ بنا / أشاد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالدور البارز الذي تضطلع به عائلة كانو الكريمة في المشاريع الخيرية التي تخدم المجتمع بكل شرائحه، ودعمها للفعاليات والأنشطة الدينية والاجتماعية والوطنية واسهامها الفاعل في مؤسسات التنمية الاجتماعية، حيث أن اسم عائلة كانو ارتبط دوماً بالخير والعطاء، مشيداً في الوقت ذاته بمآثر الفقيد مبارك بن جاسم كانو الذي كان يشرف شخصياً وبشكل مباشر على مشاريع عائلة كانو الخيرية والمتمثلة في بناء المساجد والجوامع والمراكز الصحية، وغيرها من المشاريع الخيرية التي هي قيد الإنشاء.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه لمسجد مبارك وفاطمة كانو بشمال شرق المحرق، والذي تم الانتهاء من بناؤه مؤخراً بتكلفة بلغت 250,000 دينار (مائتين وخمسون ألف دينار)، وبمساحة إجمالية تبلغ 565 متر مربع، ويتسع لـ 285 مصلٍ ومصلية، وأضاف معاليه: يُعد هذا المسجد من مشاريع دور العبادة التي أشرفت الوزارة على بنائها، ويتكون من دورين، حيث يحتوي الدور الأرضي الذي تبلغ مساحته 437 متر مربع على قاعتي صلاة للرجال والنساء وميضأتين ودورات مياه للرجال والنساء ومدخل رئيسي ومدخل جانبي، وقاعة لتحفيظ القرآن الكريم، أما الدور الأول فتبلغ مساحته 128 متر مربع، ويحتوي على شقة للإمام بها غرفتين نوم وصالة ودورتين للمياه ومطبخ، وشقة للمؤذن تحتوي على غرفة نوم ودورة مياه ومطبخ.

موضحاً معاليه أن دور العبادة في مملكة البحرين تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الحكيمة لما لها من دور كبير في تعزيز القيم الدينية والأخلاق النبيلة بين كافة أفراد المجتمع وإسهامها الفعال في تعزيز المواطنة الصالحة، حيث حظيت باهتمام خاص في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إذ تخصص الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله تعالى وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى موازنة مجزية لمشاريع دور العبادة ضمن الموازنة العامة للمشاريع الحكومية، أثمرت عن بناء وتشييد عشرات المساجد والجوامع والمآتم وصالات المناسبات، بتكلفة وصلت إلى عشرات الملايين.

مشيراً إلى أن قسم المشاريع الهندسية بالوزارة قد قام بإنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية، وذلك ضمن خطة منهجية واستراتيجية واضحة لمشاريع إعمار وصيانة وترميم دور العبادة ضمن الميزانية السنوية المعتمدة من الحكومة الموقرة، كما وتقوم الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتخصيص وتوفير الأراضي لبناء المساجد بكافة مناطق محافظات مملكة البحرين، وخصوصاً المناطق الإسكانية الحديثة، وتؤكد دور الشراكة المجتمعية عبر التنسيق مع المتبرعين، ووضع المعايير والاشتراطات التنظيمية لبناء وتعمير دور العبادة والحفاظ على النسيج العمراني بما يلبي حاجة المواطنين بأداء شعائرهم الدينية.

وقد حضر الافتتاح كل من فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية، وعدد من المسؤولين بالوزارة، إلى جانب السيد فوزي كانو والسيد خالد كانو والسيد نبيل كانو والسيد سعود كانو، وعدد من أفراد عائلة كانو الكرام.







ع.ر/م خ



بنا 1634 جمت 20/02/2018





عدد القراءات : 134 اخر تحديث : 2018/02/20 - 40 : 08 PM