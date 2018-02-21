سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس المجلس التنفيذي لنقابات عمال البحرين المنامة في 20 فبراير/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر وعرفان من السيد يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وفيما يلي نص البرقية :-

صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه

رئيس مجلس الوزراء الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد

يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أن نرفع لمقامكم أسمى آيات الشكر والعرفان وذلك بمناسبة صدور القرار الخاص باستحداث نظام لحماية الأجور يلزم أصحاب الأعمال بتحويل رواتب جميع العمال في الشركات الخاصة إلى البنوك والمصارف بدلاً من صرفها نقداً.

كما يعرب الاتحاد الحر عن إشادته لهذا القرار الذي يؤسس لمرحلة متقدمة على طريق العدالة الذي انتهجته مملكة البحرين وحكومتها الموقرة منذ زمن بعيد، لترسيخ مبدأ أداء الحقوق لأصحابها دون تأخير، وهو ما حرص سموكم حفظكم الله عليه دائما وسعيتم لتحقيقه عاما بعد آخر، وكان أحد الأسباب الرئيسية في أن ترتقي مملكة البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة في مجالات العدالة والنزاهة والشفافية.

ومما لا شك فيه أن مملكة البحرين قد حظيت بمكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي في ملف العمالة، ولم يكن ذلك ليحدث إلا وفق الاستراتيجية الحكومية الخاصة بتطوير القوانين والتشريعات بهدف خلق بيئة آمنة لاستقطاب رؤوس الأموال وحماية المال العام والخاص وذلك ضمن رؤيتكم الحكيمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة.

وفي هذا المقام لا يسعنا إلا أن نتوجه بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ سموكم ذخرا للبحرين وأهلها وأن يسدد خطاكم لما فيه الخير لمملكتنا الحبيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يعقوب يوسف محمد

رئيس المجلس التنفيذي

الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين



ع.ر/م خ



بنا 1630 جمت 20/02/2018





عدد القراءات : 130 اخر تحديث : 2018/02/20 - 54 : 07 PM