مدير شرطة المحافظة الشمالية يستقبل مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع المنامة في 20 فبراير/ بنا / استقبل العميد عبدالله خليفة الجيران مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية العميد الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع يرافقه العقيد عبدالله راشد بوراشد مدير إدارة شرطة خدمة المجتمع والأستاذ علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة وعدد من ضباط شرطة خدمة المجتمع لإطلاعهم على المهام التي تؤديها شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الشمالية.

وأوضح مدير عام شرطة المحافظة الشمالية بأن المديرية تسعى من خلال المراجعة الدورية والشاملة ، تلمس احتياجات المواطنين ورصد أبرز الظواهر السلبية وإيجاد حلول لمواجهتها وتقديم أفضل مستويات من الجودة للخدمات المقدمة ، وهذا يعد جزءا بسيطا مما تقوم به شرطة خدمة المجتمع في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والتصدي لكل ما يعكر صفو أمن الوطن .



وتم خلال اللقاء ، استعراض مفهوم ومنطلقات عمل شرطة خدمة المجتمع و المهام والأدوار المنوطة بها والخطط المستقبلية الموضوعة على أجندة أعمال هذه المديرية وأبرز ما تقدمه من خدمات نوعية كتنظيم حركة السير في الأسواق والأحياء السكنية ومحيط المدارس، واستحداث عدد من المكاتب التابعة لشرطة خدمة المجتمع مثل مكتب القضايا الأسرية ، بالإضافة إلى استراتيجية المديرية لمواجهة ظاهرة العمالة المخالفة وظاهرة التسول والباعة الجائلين.



وأشاد مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع بالجهود التي تبذلها مديرية شرطة المحافظة الشمالية في سبيل تأصيل مبدأ الشراكة المجتمعية والوقاية من الجريمة ، وهذا ما تؤكده الإحصائيات التي تتمحور حول مفهوم الأمن الشامل ، مما حذا بالمملكة أن تُصبح نظاماً يحتذى به في توفير الأمن للجميع .





ع.ر/س.ي



بنا 1610 جمت 20/02/2018





عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2018/02/20 - 17 : 07 PM