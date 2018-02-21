(الجمارك) تحرز جائزة التميز في إدارة الموارد البشرية للعام 2018 المنامة في 20 فبراير/ بنا / اعلن معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بأن شئون الجمارك فازت بجائزة التميز في إدارة الموارد البشرية للعام 2018، في الملتقى الخليجي الخامس لتنمية الموارد البشرية تقديرا لدورها في الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على رفع قدرات كافة منتسبيها.



وأهدى رئيس الجمارك هذا الإنجاز إلى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لدعمه استراتيجية شئون الجمارك 2017-2020 وكافة أعمال شئون الجمارك، معربا في الوقت ذاته عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم الملتقى.



وأشار إلى أن طبيعة العمل وإن وجدت فيها التكنولوجيا الحديثة والمتمثلة في أجهزة الأشعة وأنظمة التخليص الإلكتروني وكل التقنيات المستحدثة ، إلا أنه يبقى ضابط الجمارك العنصر الأساسي في عملية التقدير والحكم النهائي على إتمام المعاملات والإجراءات الجمركية وهو تأكيد لما جاء في الخطة الإستراتيجية لشئون الجمارك 2017-2020 ، والتي تعتمد على بناء القدرات لمنتسبي المنافذ الجمركية في مجال المعارف والمهارات والقدرات .







ع.ر/س.ي



بنا 1608 جمت 20/02/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/02/20 - 15 : 07 PM