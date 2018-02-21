وزير العمل لـ"بنا": الابتكار لم يعد خياراً بل ضرورة للدول والمجتمعات المختلفة المنامة في 20 فبراير / بنا / أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أهمية المبادرات المبتكرة في رفع المستوى الاقتصادي في المملكة، مشيراً إلى أن الابتكار لم يعد خياراً بل اصبح ضرورة تسعى إليها مختلف الدول والشعوب التي تهدف إلى تحسين حجم ومستوى الإنتاجية لديها.

وأشار سعادة الوزير في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا"، الى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حث المؤسسات الحكومية والخاصة على توفير بيئة عمل صحية متكاملة، تهدف إلى التطوير الإيجابي الذي ينعكس على حجم ومستوى الإنتاجية في هذه المؤسسات، مؤكداً أن البيئة الصحية في العمل أصبحت هدفاً قائماً بذاته يتحقق خلال عدة مقومات أساسية تتضمن الصحة والسلامة المهنية، وتشجيع الابتكار وتحسين العلاقات الإنسانية بين العاملين في القطاع الواحد، موضحاً أن العمل لا يقتصر على الإنتاجية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى إيجاد سبل إنتاجية أكثر تطوراً تصب جميعها في رفع مستوى الوضع الاقتصادي في المملكة.

وقال حميدان إن الملتقى الخليجي الخامس لتنمية الموارد البشرية الذي نظمته "أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة" اليوم الثلاثاء بفندق "ذا غروف للمؤتمرات في جزر أمواج" والذي حمل عنوان "إدارة الابتكار"، وضع مسئولية إدارة الابتكار على عاتق مسئولي الموارد البشرية، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى تشجيع الكوادر الوطنية والمقيمة إلى تقديم المبادرات الابتكارية والتي تساهم في تحقيق أحد أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 ، مضيفاً ان الابتكار يعد قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وأحد محركات النمو الاقتصادي التي تؤكد على الخطوات الراسخة والنهج الصائب الذي انتهجته دولة ما في المجال الاقتصادي.



من/ نبيلة سليمان



ع.ر/ع ع



بنا 1533 جمت 20/02/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/02/20 - 47 : 06 PM