لدى حضور سموه الاحتفال باليوم الوطني الكويتي.. سمو رئيس الوزراء: محبة الكويت وشعبها في نفوسنا كبيرة ومتجذرة المنامة في 20 فبراير / بنا / لدى حضور سموه للاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أن الروابط الأخوية والتاريخية القوية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة أكسبت العلاقات بين البلدين ملمحًا مميزا وخصوصية فريدة فيما يجب أن تكون عليه طبيعة العلاقات بين الدول.

وقال سموه: "إننا حريصون على أن نشارك الاخوة في دولة الكويت احتفالاتهم باليوم الوطني تعبيرًا عن مدى تقديرنا واعتزازنا بدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا على مواقفها المشرفة في دعم العمل الخليجي والعربي المشترك في ظل سياسة قيادتها الحكيمة وما تتبناه من مبادرات انسانية نبيلة وصل صداها وأثرها إلى آفاق العالم أجمع".

وأضاف سموه: "أن أفراح الأخوة في دولة الكويت هي أفراحنا، وأعيادهم أعيادنا، فمحبة الكويت وشعبها في نفوسنا كبيرة ومتجذرة، وما يجمع بين بلدينا من علاقات أكبر من أن تصفه الكلمات، فهو تاريخ ممتد من المحبة والإخاء منذ عهود الآباء والأجداد".

وأعرب سموه عن ارتياحه لما يشهده مسار العلاقات البحرينية ـ الكويتية من تطور ونماء على كافة المستويات، في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من دعم واهتمام واسع من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد قام بزيارة إلى منزل سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، مشاركة من سموه للدولة الشقيقة احتفالاتها باليوم الوطني، حيث كان في استقبال سموه الشيخ عزام المبارك الصباح سفير دولة الكويت.

وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص تهانيه لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ولسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، ولسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ولشعب الكويت الشقيقة، معربا سموه عن تمنياته أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على دولة الكويت قيادة وشعبا وهي تنعم بمزيد من الرفاهية والازدهار.

وأشاد سموه بما وصلت إليه دولة الكويت من مستويات عالية من التقدم والتطور، وما أنجزته من نجاحات عديدة في مسيرتها على طريق التنمية بمختلف أبعادها.

وأكد سموه أن النجاحات التي تحققها دولة الكويت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية تشكل عنصر قوة لمنظومة العمل الخليجي، وأن ما تتبناه الدولة الشقيقة من سياسات داعمة للسلام والاستقرار الاقليمي والعالمي أصبحت موضع احترام وتقدير العالم أجمع.

وأشاد سموه بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في الوقوف إلى جانب القضايا العربية والاسلامية، ومبادرات سموه العديدة في مجال العمل الانساني، وهي المبادرات التي نال سموه من خلالها احترام العالم وتكريم الأمم المتحدة.

وأعرب سموه عن اعتزاز شعب البحرين بالمواقف الكويتية المشرفة المساندة لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المملكة فضلا عن دعم الدولة الشقيقة لجهود التنمية التي تتبناها المملكة وهو ما يجسد مدى عمق ما يجمع بين البلدين والشعبين من روابط وثيقة.

من جانبه، تقدم سعادة الشيخ عزام المبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة ببالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تشريف سموه للاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت، مؤكدًا أن ذلك خير دليل على عمق أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين البلدين.

وأكد أن سموه حريص على رعاية ودعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين مشيدا بما يمثله سموه من قامة خليجية وعربية كبيرة تحظى باحترام الجميع، مشيرا إلى أن العلاقات البحرينية الكويتية تشهد ازدهارًا مستمرًا في كافة المجالات في ظل الرعاية المستمرة من قبل قيادتي البلدين.

وألقيت خلال الاحتفال قصيدة شعرية تضمنت الاشادة بما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من رعاية واهتمام بتطوير أواصر التعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما تتميز به العلاقات بين البلدين من تاريخ يقوم على المحبة والتفاهم.



ع.ر/ع ع



بنا 1416 جمت 20/02/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/02/20 - 35 : 05 PM