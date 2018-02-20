سمو رئيس الوزراء يستقبل رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة المنامة في 20 فبراير/ بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية اليوم سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، الذين قدموا لسموه خالص الشكر والتقدير على ما يوليه من دعم واهتمام بالرياضة والرياضيين في مملكة البحرين.

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة من خلال ترؤسه للاتحاد البحريني لكرة السلة على صعيد الاهتمام بلعبة كرة السلة وتطويرها، لاسيما في ظل ما تحظى به هذه اللعبة من شعبية في مملكة البحرين.



وأعرب سموه عن اعتزازه بالنجاحات التي تحققها المنتخبات والفرق البحرينية في مجال كرة السلة وما تقدمه من مستويات عالية ومهارات كان لها الأثر في رفعة اسم المملكة في مختلف المنافسات الاقليمية والدولية.



وأكد سموه أهمية دور الرياضة في تهذيب النفوس وتوجيه طاقات الشباب إلى كل ما هو مفيد ونافع عبر أنشطة ترتقي بهم صحيا وبدنيا وفعاليات تغرس في نفوسهم قيمة الوطن والعمل من أجل تقدمه وازدهاره.



ونوه سموه إلى حرص الحكومة على الاهتمام بقطاع الرياضة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي تحفز المواطنين والمقيمين على أن تكون الرياضة جزءًا رئيسيًا في حياتهم يوميًا.



وأعرب سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام بالرياضة بشكل عام وكرة السلة بشكل خاص، مؤكدا أن تلك الرعاية الكريمة أسهمت في الارتقاء بواقع كرة السلة البحرينية محليا واقليميا ودوليا.



وأعرب عن فخر واعتزاز أسرة كرة السلة البحرينية في أن تحمل بطولة كرة السلة اسم بطولة "كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة"، وهو الأمر الذي يشكل حافزا لجميع الفرق المشاركة على تحقيق اللقب الغالي.



وتسلم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال اللقاء، ألبوما مصورا يتضمن توثيقا لوقائع حفل قرعة "بطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة" في نسختها الثانية التي أقيمت مؤخرا وما تضمنه الحفل من فقرات مبهرة.







ع.ر/س.ي



بنا 1414 جمت 20/02/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/02/20 - 04 : 06 PM