جامعة البحرين تشارك في معرض البحرين الدولي للحدائق غدا المنامة في 20 فبراير /بنا/ تشارك جامعة البحرين غدا الأربعاء في معرض البحرين الدولي للحدائق، والذي يقام برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم كريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله ورعاها ويفتتح المعرض للجمهور من يوم الخميس 22 الى 25 فبراير الجاري.

وتأتي مشاركة جامعة البحرين تلبية لدعوة كريمة من الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لما للجامعة من دور في خدمة المجتمع المحلي في نشر الوعي والمعرفة العلمية في مجال الزراعة. حيث ان جامعة البحرين قد بدأت ومنذ شهور التحضير للمشاركة في المعرض. إذ حرصت على أن يكون جناحها المشارك في المعرض منسجماً في التصميم والمحتوى مع شعار المعرض. وعمل فريق متكامل من الجامعة، ومن مختلف الكليات والدوائر وبتوجيه مباشر من قبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة لأن تكون مشاركة جامعة البحرين مميزة، ويكون جناحها المشارك ذا تصميم جذاب للجمهور، وغني من حيث محتواه، لإثراء الزوار بالمعرفة العلمية في مجال سلامة الأغذية الزراعية وصحة الإنسان.

يشار الى ان المعرض الذي يكون تحت اسم "سلامة الأغذية وصحة الإنسان" سيركز على سلامة الأغذية الزراعية وصحة الإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ودعت جامعة البحرين الجمهور لزيارة جناحها والاستمتاع بالتصميم والمادة والتجارب العلمية المعروضة والتي تتمثل في ثلاث عناصر أساسية تتمحور جلها في سلامة المنتج الزراعي وصحة الإنسان وهي: الإنتاج، والحفظ والنقل والاستهلاك. كما تقدمت جامعة البحرين بجزيل الشكر والتقدير إلى الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لتعاونها الكريم ومتابعتها الدائمة لمشاركات جامعة البحرين السابقة والحالية في معرض البحرين للحدائق الدولي.





خ ب ف/م خ



بنا 1347 جمت 20/02/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/02/20 - 56 : 04 PM