معالي وزير الخارجية يستقبل اللورد ديفيد ريتشاردز والبارون جورج روبرتسون المنامة في 20 فبراير / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام لوزارة الخارجية اليوم، اللورد ديفيد ريتشاردز رئيس هيئة الأركان السابق والبارون جورج روبرتسون، وذلك بمناسبة زيارتهما لمملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية باللورد ديفيد ريتشاردز والبارون جورج روبرتسون، معربًا معاليه عن اعتزاز مملكة البحرين بما تشهده العلاقات التاريخية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة الصديقة من تطور مستمر ينعكس على المجالات كافة ويصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدًا معاليه حرص مملكة البحرين على المضي قدمًا بهذه العلاقات الوثيقة وبأوجه التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يلبي طموحات البلدين، منوهًا معاليه بالجهود والمواقف الطيبة للورد ديفيد ريتشاردز والبارون جورج روبرتسون والداعمة لأمن واستقرار المنطقة، متمنيًا لهما دوام التوفيق.

من جانبها، أعرب اللورد ريتشاردز والبارون روبرتسون عن سعادتهما بلقاء معالي وزير الخارجية، واعتزازهما بعمق علاقات الصداقة بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين، مؤكدين حرصهما على كل ما يسهم في الارتقاء بهذه العلاقات على جميع المستويات، متمنيين لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.



ن.ف/خ.س/ع ع



بنا 1328 جمت 20/02/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/02/20 - 37 : 04 PM