انطلاق فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي الـ21 غدا المنامة في 20 فبراير / بنا / تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر تنطلق غدا الاربعاء فعاليات النسخة الحادية والعشرين للملتقى الهندسي الخليجي والذي يأتي تحت عنوان (المنازعات في المشاريع الهندسية وسبل حلها) والذي ينظمه الاتحاد الهندسي الخليجي بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية وذلك على مدى يومين.

واوضح الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي الدكتور كمال عبدالله آل حمد ان الملتقى سيبحث العديد من اوراق العمل التي تأتي استمرارا للجهود المتواصلة للارتقاء بمهنة الهندسة وبالقدرات العلمية والفنية والمعرفية للمهندس الخليجي عبر نشر الوعي بين المهندسين واطراف العملية التعاقدية بشأن افضل السبل الممكنة في حل المنازعات .

وأشار الى ان الفعاليات تتناول في يومها الاول الجلسة الرئيسية والتي يرأسها المهندس مسعود الهرمي (رئيس جمعية المهندسين البحرينية) موضحا ان الجلسة تستعرض ورقتين عمل بعنوان (مسائل عملية حول سلطة هيئة التحكيم في اعتماد وسائل الاثبات في المنازعات الانشائية ) والتي يطرحها من البحرين الدكتور حسن رضي, فيما يطرح الدكتور ماجد قاروب من السعودية ورقة عمل بعنوان (اقتصاديات التحكيم في دعاوى مشاريع البناء والهندسة).

فيما تستعرض الجلسة الاولى طرق فض النزاعات والتي يرأسها رئيس الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي , حيث يطرح الدكتور جميل العلوي من البحرين ورقة عمل بعنوان( المسؤولية المدنية وفقا للقانون والقواعد الإجرائية لمراكز التحكيم ) فيما يطرح الدكتور نبيل شحادة من الامارات ورقة عمل بعنوان (مجلس فض المنازعات : ضرورته وإمكاناته في دول مجلس التعاون الخليجي) ,كما يطرح كل من الدكتور ووالف فون وكومبر غالسيد جورج غرانت والسيد مايكل كوفر من المملكة المتحدة ورقة عمل بعنوان ( مقدمة في مجالس المنازعات ).

وتتناول الجلسة الثانية طبيعة النزاعات في المشاريع الهندسية المختلفة حيث يرأس الجلسة رئيس جمعية المهندسين الكويتية الدكتور فيصل العتل , حيث يطرح المهندس محمد الستري والمهندس عبدالله حسن ورقة عمل تتناول المرحلة الاولى لمشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي دراسة لحالة نزاع وطريقة الحل , فيما تطرح السيده بولا بست ورقة عمل بعنوان (تجنب النزاع حول النفط والغاز وحله) , وتطرح السيده شيريل كيرنز ورقة عمل بعنوان (مشاريع الانشاءات : التنقل في حقل ألغام المطالبات) , كما يطرح المهندس جون بارنز ورقة عمل بعنوان (تجنب المنازعات وإداراتها -الفحص الصحي للمشروع المستقل) , وتختتم جلسات اليوم الأول بورقة عمل للمهندسة هدى الجوعان تحت عنوان (النزاعات المحلية في المشاريع الصغيرة في البحرين – الاسباب والحلول الشائعة).

وتستكمل جلسات اليوم الثاني بعدد من اوراق العمل يطرحها المهتمين في القطاع الهندسي وتتناول أسباب التأخير في المشاريع الهندسية والتأمين على العقود, الى جانب طرق فض المنازعات , بالإضافة الى طبيعة عقود الهندسة وأنواعها.

من جهته أكد امين عام الاتحاد الهندسي الخليجي الدكتور كمال عبدالله آل حمد على تكريم رواد العمل الهندسي الخليجي وهم من جمعية المهندسين الإماراتية الدكتور عبد الله الشامسي - مدير جامعة دبي. والمهندس خضر الدح - الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الهندسية.

ومن جمعية المهندسين البحرينية المهندس احمد الخياط و المهندس شريف احمدي والمهندس رائدة العلوي والمهندس هشام المؤيد الى جانب المهندس جاسم الشيراوي و المهندس رسول مسيب ومن الهيئة السعودية للمهندسين سعادة الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وسعادة الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وسعادة المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكوا السعودية. ومن جمعية المهندسين العمانية المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي – شركة تنمية نفط عمان، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة الدكتور صادق بن عبد الحسين بن علي المسقطي - رئيس الرابطة العمانية للمهندسين المحترفين.

واخيرا جمعية المهندسين الكويتية المهندس أحمد عبدالله المنفوحي – مدير عام بلدية الكويت والمهندس نياز محمد خاجه – الوكيل المساعد للشئون الهندسية – الديوان الأميري.





خ ب ف/ع ع/م خ



بنا 1325 جمت 20/02/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/02/20 - 19 : 05 PM