الوزير ميرزا يطلع على سير عمل مشروع المحطة التجريبية لإنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة في "الدور" المنامة في 20 فبراير / بنا / قام سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة مع عدد من كبار المسؤولين في الهيئة بزيارة إلى موقع مشروع المحطة التجريبية لإنتاج الكهرباء في منطقة "الدور" والتي ستعمل بالطاقات المتجددة بهدف الاطلاع على سير العمل في المشروع.

وقالت الوزارة في بيان، ان هيئة الكهرباء والماء تقوم حالياً بإنشاء المحطة التجريبية لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المزدوجة (الشمسية والرياح) بقدرة اجمالية تصل 5 ميجاوات على أرض تبلغ مساحتها 12 هكتار.

ويضم نطاق العمل في المشروع تركيب خلايا شمسية بقدرة 3 ميغاوات وتركيب اثنين من التوربينات الهوائية بقدرة 2 ميغاوات ومبنى للتحكم وللتشغيل والمراقبة.

وسيتم ربط المحطة بشبكة الكهرباء العامة جهد 11 كيلوفولت للاستفادة من الطاقة الكهربائية المنتجة.

وبلغت نسبة انجاز الأعمال في المشروع 75%، حيث تم الانتهاء من تركيب التوربينات الهوائية ومعظم الخلايا الشمسية ووصل العمل في مبنى التحكم إلى مرحلة متقدمة، وسيبدأ التشغيل التجريبي للمحطة في شهر يونيو المقبل 2018.

وتقوم بتنفيذ المشروع شركة (جوي انترناشيونال) الألمانية وتشرف عليه الشركة الاستشارية (فتشنر) الألمانية، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 6,5 مليون دينار بحريني.

وسيحدد أداء المحطة التجريبية بعد تشغيلها وربطها بالشبكة مدى فاعلية وكفاءة مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح في انتاج الكهرباء والاستفادة العملية منها ليتم التوسع في استخدامها مستقبلاً لتحقيق نسبة الطاقات المتجددة من استهلاك الطاقة الكلي التي حددها مجلس الوزراء الموقر والهادفة إلى استكشاف مصادر جديدة لإنتاج الكهرباء لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في انتاج الطاقة والحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على البيئة وتماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1202 جمت 20/02/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/02/20 - 29 : 03 PM