سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود المنامة في 20 فبراير/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية هذا نصها:-

صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله

رئيس مجلس الوزراء - مملكة البحرين الشقيقة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

لقد سعدت بلقاء سموكم رعاكم الله خلال زيارتي والوفد المرافق لمملكة البحرين الشقيقة مؤخراً ، مثمناً لسموكم ما لقيته من حفاوة وكرم للضيافة كان لها الأثر الطيب في نفوسنا، مشيداً بما شاهدته من تقدم وازدهار تشهده مملكة البحرين وتطور بكافة الأصعدة والميادين في ظل قائد مسيرتها جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله.

متمنياً لسموكم حفظكم الله دوام الصحة والعافية وأن يديم على مملكة البحرين الأمن والأمان.

ولسموكم صادق تحياتي وتقديري،،



أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب أمير المنطقة الشرقية







ن.ف/خ.س



بنا 1123 جمت 20/02/2018





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2018/02/20 - 38 : 02 PM