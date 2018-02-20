احباط تهريب كمية كبيرة من الخمور للبلاد عن طريق البحر والقبض على 21 شخصا المنامة في 19 فبراير/ بنا / أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن احباط عملية تهريب كمية كبيرة من الخمور إلى البلاد عن طريق البحر ، والقبض على عصابة من 21 شخصا يحملون جنسيات آسيوية مختلفة استعانوا بسفينة لنقل الرمال كغطاء لعملية التهريب .







وأوضح أن التحريات دلت على أن عمال السفينة وبعد الانتهاء من عملية التحميل وتحرك السفينة باتجاه المياه الإقليمية كانوا يستلمون كميات الخمور من أحد القوارب في عرض البحر ليتم نقلها عبر الميناء الخاص بالشركة من خلال تواطؤ عناصر أخرى إلى مستودعات محددة وبيعها لاحقا بأسعار أقل وتهريب كميات أخرى إلى خارج البلاد .



وأشار إلى أن المضبوطات اشتملت على مركبات تستخدم في نقل المواد المهربة ومستودعات للتخزين بجانب مبالغ مالية تزيد عن 36 ألف دينار منوها إلى تحريز الكمية المضبوطة من المواد الكحولية والتي تقدر قيمتها بأكثر من 200 ألف دينار .



وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/02/19 - 33 : 11 PM