نائب وزير الداخلية يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن ويلتقي عددا من المسؤولين ميونخ في 19 فبراير/ بنا / شارك معالي الشيخ طلال بن محمد آل خليفة ، نائب وزير الداخلية ، في الدورة الرابعة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن التي عقدت في الفترة من 16 وحتى 18 فبراير الجاري بحضور عدد من رؤساء الحكومات ووزراء الدفاع والداخلية والخبراء العسكريين والأمنيين في عدد من دول العالم .







وتم خلال المؤتمر بحث آخر المستجدات الأمنية على الساحة الدولية وتأثيراتها المختلفة على الأمن والسلم الدوليين وسبل تسوية ومعالجة الأزمات المختلفة التي تهدد استقرار العالم ومن أهمها الأزمة السورية والحرب ضد الإرهاب وغيرها من النزاعات التي تهدد المجتمع الدولي.



وعلى هامش المؤتمر ، عقد معالي نائب وزير الداخلية ، اجتماعا مع السيد جيراد كونراد مدير مركز التحليل والاستخبارات لدى الاتحاد الأوروبي ، بحضور سفير مملكة البحرين لدى ألمانيا ، ومدير المركز المشترك لمكافحة الإٍرهاب بوزارة الداخلية حيث تم بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين والاتحاد الاوروبي ، كما عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي دول شقيقة وصديقة تم خلالها بحث آخر المستجدات والتطورات الأمنية .



جدير بالذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن ، يجمع الكثير من المسؤولين والدبلوماسيين والعسكريين رفيعي المستوى للبحث وتبادل الرؤى في القضايا السياسية والأمنية التي تشكل محور اهتمام دول العالم بهدف التوصل إلى السبل الكفيلة والآليات الضامنة لإرساء السلام في مختلف أنحاء العالم .





ع.ر/س.ي



بنا 1847 جمت 19/02/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/02/19 - 05 : 10 PM