وزارة الخارجية تدين حادث إطلاق النار الذي استهدف كنيسة في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية المنامة في 19 فبراير/ بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف كنيسة في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم نساء، معربة عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين.











وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع روسيا الاتحادية في حربها ضد الإرهاب، وتجدد موقف مملكة البحرين الثابت والرافض بقوة لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تضافر جميع الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الآفة الخطرة وتجفيف منابع تمويلها.







ع.ر/س.ي



بنا 1829 جمت 19/02/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/02/19 - 50 : 09 PM