محافظة العاصمة تطلق رسمياً "جواز المحافظة للعمل التطوعي" الأول من نوعه في المملكة المنامة في 19 فبراير / بنا / أعلنت محافظة العاصمة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، عن إطلاق النسخة الأولى من مشروع "جواز محافظة العاصمة للعمل التطوعي"، لتصبح بذلك العاصمة أول محافظة في مملكة البحرين تنجح في تقنين العمل التطوعي وإعطائه الصفة الدولية من ناحية الاعتراف بها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بالمملكة ضمن وثيقة مبتكرة تهدف الى توحيد مساقات العمل التطوعي في البحرين لتكون نموذجا يحتذى به بين مختلف الدول وذلك تماشيا مع تطلعات المحافظة الرامية لرفع مدارك الأفراد وإدماجهم في تنمية المجتمع لتأثير ذلك المباشر والإيجابي في مسيرة المسئولية المجتمعية التي تنشدها المحافظة.



وتأتي المبادرة بالتعاون مع الامم المتحدة بالإضافة الى ستة وكالات ومنظمات دولية منضوية تحت مظلة الأمم المتحدة وهي: (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج متطوعي الأمم المتحدة)، إلى جانب مساندة شركاء استراتيجيين هم: صندوق العمل (تمكين)، والبنك الأهلي المتحد، حيث تتناغم هذه المبادرة مع الأهداف السبعة عشرة المتفق عليها في الأمم المتحدة وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030 والتي تم اعتمادها من قبل 193 دولة في قمة تاريخية للأمم المتحدة في عام 2015.

وأكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، بحضور السيد أمين الشرقاوي المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" لدى البحرين، ان فلسفة عمل المحافظة تقوم أساسا على بناء الجسور من العلاقات والشراكات من أجل الارتقاء بمستوى الوعي العام تجاه المواضيع والقضايا الهامة، وبالتالي فإن المحافظة وجدت في هذه المبادرة منطلقا لتقنين العمل التطوعي وفق وثيقة تشمل على: بيانات المتطوع ، وجميع المعلومات المحيطة بالأنشطة التي تعاون فيها مع المحافظة، بالاضافة الى احتساب معدل الساعات التي ستؤهل المتطوع لنيل إحدى الجوائز الثلاث الأولى البالغ عددها ١٨ جائزة موجهة الى ست فئات من المتطوعين.

وأشار محافظ العاصمة الى ان المشروع يمثل البوابة التي يمكن من خلالها للمجتمع السعي إلى تحسين حياة أفراده والآخرين من خلال التطوع في فعاليات وأنشطة مختلفة على مدار العام، مما يساهم في تعزيز الشراكات المجتمعية في محافظة العاصمة، موضحا بان محافظة العاصمة حريصة على تحقيق اهداف متعددة وراء هذه المبادرة أهمها: إنماء روح التعاون والتكامل مع مختلف القوى، الحرص على تنمية روح العطاء لدى الأفراد، تحقيق التغيير المتجه نحو التنمية.

وأضاف معاليه "التوجه العالمي الآن يسعى نحو دعم أولويات السياسات التنموية، فمن الواجب فتح مجالات الإبداع للشباب من الجنسين، من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الحكومية والخاصة، نظرا لأهمية التطوع كمؤشر على مستوى التقدم الحضاري والمدني لأي مجتمع من المجتمعات، ولكونه مرآة تعكس طبيعة الوعي والنضج الاجتماعي والثقافي لدى الشباب".

واختتم معاليه كلمته قائلا "ادعو جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل التطوعي الى أهمية إيجاد تعاون مشترك لتعميم هذه المبادرة، بهدف الارتقاء بواقع هذا القطاع، والانتقال به إلى مستوى أكثر تنظيما واحترافية على مستوى مملكة البحرين ككل، خصوصا وأن الحكومة الرشيدة أولت التطوع اهتماما كبيرا، وعملت على توفير مختلف أشكال الدعم والتمكين للمؤسسات الرائدة في هذا المجال، على أساس ان عمل الخير متأصل في المجتمع البحريني منذ قدم الأزل".

من جانبه قال السيد أمين الشرقاوي في كلمته خلال المؤتمر انه وفي إطار استراتيجية الشراكة الموقعة مؤخرا بين مملكة البحرين والأمم المتحدة للأعوام من 2018 وحتى 2022 والقائم على التعاون مع المؤسسات الوطنية المختلفة، سعيا لدعم التنمية المستدامة، إضافة إلى خطة عمل الحكومة (2015-2018)، ورؤيتها الاقتصادية 2030 ، نرى أن مبادرة إطلاق جواز العمل التطوعي، يمكنها أن تستفيد من الفرص والمزايا التي تتضمنها أهدف التنمية المستدامة، وذلك بتعريف المتطوعين من خلال برامج تدريبية احترافية على كيفية تضمين هذه الأهداف في الخطط والبرامج التطوعية القادمة، وخصوصا أن هذه الأهداف وما يندرج تحتها من غايات، تشكل رافدا تنمويا وتعليميا وعمليا مهما، يمكن من خلاله خلق وتنمية فرص ريادية لهؤلاء المتطوعين، على اختلاف أعمارهم ومهاراتهم، وبما يحقق النتائج الإيجابية المطلوبة لمشاركاتهم.

يذكر ان جواز التطوع هو وثيقة رسمية تمنح للمشاركين في البرنامج وتستخدم كوسيلة لمتابعة مساهمة الأفراد والمجموعات بفعاليات العمل التطوعي التي تنظمها المحافظة او بالتعاون مع الشركاء وذلك بهدف تشجيع مساهمات المتطوعين وتحفيزهم للمشاركة بفعاليات وبرامج المحافظة والتي تعني بأعمال التطوع، ويتم احتساب 20 نقطة عن كل ساعة تطوعية ويتم توثيقها، وينال اعلى مشارك او جهة جوائز تقديرية.

وسوف توفر مبادرة جواز السفر التدريب والأدوات المطلوبة التي من شأنها مساعدة كل من الأفراد والشركات والمدارس والهيئات الحكومية في إدارة مبادرات العمل التطوعي الناجح وذلك من خلال التدريب والمراقبة.

وفي لقاء مع وكالة أنباء البحرين نوهت غزلان رحالي مستشار ومدير المشروع بأن جواز محافظة العاصمة للعمل التطوعي جاء كمبادرة من المحافظة ضمن خططها لتمكين الشباب وبخاصة الشباب المتطوع وتعزيز الثقافة من خلال إقامة كثير من الأنشطة والفعاليات التي يكون محورها خدمة المجتمع البحريني بما في ذلك المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأضافت أن المحافظة حرصت على ان تدعم هذه المبادرة جهات معنية مهمة فعندما تقدمت المحافظة بالمبادرة لمكتب الامم المتحدة في البحرين جاء الرد سريعا وإيجابيا ، مضيفة ان ما يميز جواز محافظة العاصمة للعمل التطوعي انها جاءت بالتعاون مع الامم المتحدة والتي تضم تحت مظلتها ستة وكالات ومنظمات دولية.

ومن المقرر عند اختتام البرنامج إقامة حفل لتوزيع الجوائز يتم فيه تكريم 18 من المتطوعين المتميزين ضمن ستة فئات للجوائز، وهي جائزة العمل التطوعي للشباب والتي تمنح للمتطوعين من الفئة العمرية بين 15 إلى 29 عاما، وجائزة العمل التطوعي لفئة مؤسسات المجتمع المدني، وهي مخصصة تقديرا للدعم المقدم من مؤسسات المجتمع المدني، وجائزة العمل التطوعي للشركات والتي تمنح لشركات القطاع الخاص تقديرا لدعمهم المشروع، إضافة إلى جائزة مستخدمي تطبيق "عاصمتي" المخصصة للمتطوعين الأكثر استخداما للتطبيق عبر الهواتف الذكية، وجائزة رائد العمل التطوعي والتي تمنح للمتطوع الأكثر مشاركة في الأنشطة من حيث عدد الساعات، وستخصص للأفراد الذين تجاوزا سن 29 عاما، وأخيرا جائزة المؤسسات التعليمية الموجهة للمدارس والجامعات.

ويمكن للأفراد والشركات الراغبين في الانضمام إلى مشروع العمل التطوعي التسجيل من خلال زيارة الموقع الرسمي على الإنترنت www.cgvp.org وملء استمارة التسجيل بمعلوماتهم الشخصية.



من: ايمان نور



ع.ر/ع ع



بنا 1523 جمت 19/02/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/02/19 - 30 : 06 PM