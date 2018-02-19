محافظ المحافظة الجنوبية يؤكد أهمية الاستثمار في البرامج التدريبة والتطويرية لمنتسبي المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة المنامة في 19 فبراير / بنا / اجتمع سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية مع العميد عادل عبدالله امين الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة.

وفي بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بالوكيل المساعد للموارد البشرية مشيداً بالجهود المبذولة من قبل إدارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية للارتقاء وتطوير أداء الموظفين، كما بحث سمو محافظ المحافظة الجنوبية أوجه تعزيز وتوثيق التعاون المشترك الذي يحقق الاستفادة المثلى في اطار الممارسات الإدارية والتدريبية التي يمكن من خلالها رفع كفاءة وانتاجية منتسبي المحافظة الجنوبية بالشكل الذي يخدم ويلبي احتياجات المواطنين من خدمات تواكب المبادرات والخطط التي تسعى إلى تحقيقها المحافظة وبالشكل الذي يجعل من المحافظة الجنوبية موضع الريادة في خدمة المجتمع.

كما أشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية خلال الاجتماع إلى أهمية الخطط والبرامج التدريبية ودورها الحيوي في بناء الثقافة الوظيفية السليمة لدى الموظفين من مهام وواجبات تنطلق من خلالها نحو افضل النتائج واجود الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة الجنوبية، من جانبه اعرب العميد عادل عبدالله امين الوكيل المساعد للموارد البشرية عن شكره وتقديره لسمو محافظ المحافظة الجنوبية مشيداً بالخطوة السباقة التي اقدمت عليها المحافظة الجنوبية في فتح قنوات التواصل وتبادل الخبرات مع الأجهزة المعنية في الوزارة مؤكدا ًبالوقت نفسه الاستعداد التام في تقديم الخبرات والتجارب الداعمة لتوجه المحافظة الجنوبية في التطوير والتحديث بما يحقق المنفعة العامة للمجتمع وفق افضل الممارسات واحدث الطرق التكنلوجية الحديثة في هذا الجانب.

وقدمت خلال الاجتماع الشيخة لولوة بنت عبدالله آل خليفة اخصائي موارد بشرية بالمحافظة الجنوبية من خلال عرض مرئي ابرز الاحتياجات وكذلك المبادرات الإدارية التي تسعى اليها المحافظة لتحقيقها للموظفين والتي يمكن من خلالها توطيد التنسيق المشترك بين المحافظة وإدارة الموارد البشرية بالوزارة لاستثمارها بما يخدم اهداف الجانبين، وفي نهاية اللقاء اتفق سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية والعميد عادل عبدالله امين الوكيل المساعد للموارد البشرية على تنفيذ خطة مشتركة تلبي الاحتياجات الإدارية والتدريبية من خلال فريق عمل مشترك يحقق مخرجات ما تم تناوله في الاجتماع.







أ.أ/م خ



بنا 1350 جمت 19/02/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/02/19 - 53 : 05 PM