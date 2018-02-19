وزير النقل السعودي يستقبل سفير مملكة البحرين لدى الرياض المنامة في 19 فبراير / بنا / استقبل معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل بالمملكة العربية السعودية، في مكتبه اليوم، سعادة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين في الرياض.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في شتى المجالات وعلى كافة المستويات.

وقد سلم سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة لمعالي وزير النقل دعوة لحضور معرض البحرين الدولي للطيران.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1404 جمت 19/02/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/02/19 - 52 : 05 PM