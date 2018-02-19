وزير التربية والتعليم يبحث سبل التعاون مع جامعة بولتون البريطانية المنامة في 19 فبراير/ بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى وفد جامعة بولتون البريطانية المكون من البروفسور جورج هولمز نائب المستشار والدكتور زوبير هانسلوت عميد كلية الهندسة بالجامعة، وذلك بمناسبة زيارتهم للمملكة، حيث تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون على صعيد التعليم العالي، كما أطلعهم الوزير على المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة في مختلف المراحل التعليمية، والجهود التي يبذلها مجلس التعليم العالي لتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم العالي، ونوعية البرامج الأكاديمية المقدمة من قبل الجامعات بمملكة البحرين، والقوانين واللوائح المتبعة في هذا القطاع.



ل.ب/ع ذ



بنا 1154 جمت 19/02/2018





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2018/02/19 - 07 : 03 PM