سمو رئيس الوزراء يستقبل سمو ولي العهد المنامة في 19 فبراير/ بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية.

وخلال اللقاء استعرض سموهما جملة من الموضوعات ذات المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني ومنها تعزيز النشاط السياحي والارتقاء به ليشكل قيمة مضافة، حيث أكد سموهما سعي الحكومة لتدشين المزيد من المشروعات التي تعزز الركائز القوية لصناعة سياحية متنوعة المصادر، وشدد سموهما على أن مملكة البحرين تسير بخطى واثقة نحو نهضة سياحية تستهدف مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية والتراثية لتكون رافدا من روافد تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين.



الى ذلك فقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عددا من الموضوعات ذات الصلة ببيئة العمل وخطط تطويرها، حيث أكد سموهما استمرار الحكومة في برامجها الهادفة للارتقاء ببيئة العمل سواء للمواطن أو المقيم وتعزيزها بالأنظمة التي تتماشى مع المعايير الدولية وتوفر للعمالة الأجنبية الحماية والضمانات ولتكون أيضا محفزة أكثر ورافدا للنشاط الاستثماري.





ل.ب/ع ذ



بنا 1152 جمت 19/02/2018













عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/02/19 - 25 : 04 PM