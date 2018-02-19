معالي الشيخ خالد بن عبد الله: أبناء البحرين يقدمون إسهامات بحثية تثري فروع المعرفة وترفد مكتبتنا الوطنية بالجديد المنامة في 19 فبراير / بنا / أشاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، بالإسهامات البحثية والعلمية التي يضطلع بها أبناء البحرين بهدف إثراء فروع المعارف المختلفة بكل ما هو جديد وقيِّم.

ودعا معاليه في هذا الصدد الباحثين البحرينيين لتكثيف جهودهم لرفد المكتبة البحرينية بالنتاجات المتنوعة التي من شأنها أن تسهم في رفع الوعي الثقافي والفكري لدى القراء والمهتمين كل بحسب مجال اهتمامه، ليس على المستوى المحلي وحسب، بل على المستوى العالمي، وذلك من خلال ترجمة مؤلفاتهم إلى أهم اللغات الأخرى، وعقد المنتديات واللقاءات الحوارية للتعريف بإصدارتهم، وذلك باستثمار ما تتيحه مملكة البحرين من أجواء صحية لهؤلاء المبدعين، انطلاقاً من رعايتها للعلوم والآداب والثقافة وتشجيع البحث العلمي.



وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد استقبل بمكتبه في قصر القضيبية كلاً من السيد راشد شريدة الذي أهدى معاليه نسخة من كتاب (قصتي مع كرة القدم.. من الهلال إلى المحرق)، والدكتور إيهاب عدوان الذي أهدى معاليه نسخة من أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ "نضج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقطاع البناء والتشييد في البحرين: من منظور البنى المؤسسية" والتي حصل عليها من جامعة البحرين وجامعة جورج مايسون بالولايات المتحدة الأمريكية.



كما استقبل معاليه الدكتور محمد الكوهجي الذي أهدى معاليه نسخة من كتابه "إلغاء القرارات الإدارية في مملكة البحرين".



من جانبهم، أعرب الباحثون عن بالغ شكرهم لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على دعمه المستمر للعلم وأهله، مثمنين في الوقت نفسه لمعاليه توجيهاته الثاقبة وحثه لهم على مواصلة هذه الجهود البحثية.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1127 جمت 19/02/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/02/19 - 40 : 02 PM