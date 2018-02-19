معالي الشيخ خالد بن عبد الله يودع السفير الإماراتي ويثمن جهوده لتعزيز الروابط الأخوية المنامة في 19 فبراير / بنا / استقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بمكتبه في قصر القضيبية، سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، السيد عبدالرضا عبدالله خوري، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي بالمملكة.

وخلال اللقاء، أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله بالجهود التي بذلها السيد خوري خلال فترة عمله الدبلوماسي سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين، في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخاصة في ظل حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حفظهما الله، على الدفع بهذه العلاقات إلى أقصى مستوياتها لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً معاليه للسفير خوري دوام التوفيق والنجاح في مقبل حياته.



من جانبه، أعرب سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لمملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، على ما لقيه من دعم ومساندة وترحيب طوال فترة عمله الدبلوماسي، مؤكداً أن ذلك الدعم الذي حظي به سهَّل مهام عمله على نحو يعكس عمق ومتانة العلاقات الإماراتية البحرينية التي تجمع البلدين الشقيقين.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1125 جمت 19/02/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/02/19 - 41 : 02 PM