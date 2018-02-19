معالي القائد العام يستقبل سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة المنامة في 19 فبراير / بنا / إستقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين صباح اليوم، سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال اللقاء بسعادة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ل.ب/ع ع



بنا 1054 جمت 19/02/2018





عدد القراءات : 126 اخر تحديث : 2018/02/19 - 07 : 02 PM