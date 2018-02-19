Monday   19 Feb 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
معالي القائد العام يستقبل سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة
2018/02/19 - 59 : 01 PM
المنامة في 19 فبراير / بنا / إستقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين صباح اليوم، سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال اللقاء بسعادة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ل.ب/ع ع

بنا 1054 جمت 19/02/2018


عدد القراءات : 126         اخر تحديث : 2018/02/19 - 07 : 02 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English