معالي القائد العام يستعرض مع وفد لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي‎ التنسيق المشترك المنامة في 19 فبراير / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة صباح اليوم الأثنين 19 فبراير 2018م، وفد لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي (United States House Armed Services Committe) برئاسة Jennifer Thaxton-Bird.

ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال اللقاء بوفد لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، واستعرض معاليه معهم علاقات التعاون والتنسيق المشترك القائم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيداً معاليه بعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري.



أ.أ/ع ع



بنا 1053 جمت 19/02/2018





عدد القراءات : 101 اخر تحديث : 2018/02/19 - 08 : 02 PM