وزير العمل والتنمية الاجتماعية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مبادرات البحرين المنامة في 18 فبراير/ بنا / التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان اليوم في مكتبه بالوزارة، برئيس جمعية مبادرات البحرين، عثمان شريف الريس، ونائب رئيس الجمعية محمد حسن العرادي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.







وخلال اللقاء، قام رئيس جمعية مبادرات البحرين بتقديم أعضاء مجلس إدارة الجمعية المنتخبين، كما تم تقديم الشكر للوزير حميدان على رعايته المنتدى الحواري الأول لمبادرة "البحريني أولاً"، والذي أقيم تحت عنوان "آفاق وفرص تفضيل البحريني في سوق العمل". كما تم مناقشة خطط وبرامج جمعية مبادرات البحرين التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى بحرنة وتوطين القطاعات الخدمية والإنتاجية في سوق العمل، وتعزيز التكافل الاجتماعي، إضافة إلى دعم برامج ومشاريع التنمية المستدامة والمبادرات الشبابية التي تساهم في تشجيع الإبداع والابتكار.



وتم خلال اللقاء أيضاً، توجيه الدعوة إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية لرعاية المنتدى الحواري الثاني لمبادرة "البحريني أولاً"، والذي سينعقد في مايو المقبل، وسيناقش موضوع تطوير وتنمية الكوادر التنفيذية في الجمعيات الخيرية، حيث أكد الوزير قبوله الدعوة مرحباً بجهود الجمعية في دعم العمل الأهلي في المجتمع.



وبهذه المناسبة، أشاد الوزير حميدان بأهداف جمعية مبادرات البحرين، مؤكداً في هذا السياق، دعم الوزارة ومساندتها المستمرة لكافة مؤسسات المجتمع المدني، ومنوهاً بالمساهمة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المشاريع التنموية في المملكة، وأن مثل هذه المبادرات تعبر عن الوعي المجتمعي، حيث يشارك فيها أصحاب خبرات ومفكرين وقادة رأي، ويساهمون بفاعلية في تقديم مبادرات ملموسة في مجال تطوير وتنمية الموارد البشرية الوطنية، مشيداً في هذا السياق بمبادرة "البحريني أولاً"، التي تلتقي مع أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تلبية احتياجات أصحاب العمل من الكفاءات البحرينية المؤهلة، والاعتماد عليها في تسيير وإدارة الأعمال في مختلف القطاعات الانتاجية بسوق العمل.



من جانبهما أشاد رئيس جمعية مبادرات البحرين، بدعم ومساندة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجهود ومبادرات وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدين العزم على مواصلة الجهود وابتكار المبادرات التي من شأنها خدمة المجتمع البحريني وتحقيق مبادئ الشراكة المجتمعية بما يصب في صالح التنمية المستدامة في المملكة.





ح ب/م.ح.



بنا 1800 جمت 18/02/2018





عدد القراءات : 104 اخر تحديث : 2018/02/18 - 02 : 09 PM