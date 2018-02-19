عاهل البلاد المفدى يستقبل رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي ووفد من أعضاء مجلس الشيوخ المنامة في 18 فبراير / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم السيناتور ريتشارد بور رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي ووفد من أعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة زيارتهم للبلاد .







ورحب جلالة الملك المفدى بالسيناتور الأمريكي والوفد المرافق، واستعرض معهم العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مؤكداً اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية - الأمريكية، وما تميزت به منذ عقود طويلة من ثقة واحترام متبادل وتعاون وتنسيق وثيق في كافة المجالات، مقدراً جلالته الدور الذي تقوم به الجالية الأمريكية في البحرين وإسهاماتها في مجالات التنمية المختلفة، معرباً جلالته حفظه الله عن تطلعه باستمرار هذه العلاقات المميزة وتطورها على كافة الأصعدة مع الولايات المتحدة كأصدقاء وحلفاء.



مؤكداً جلالته أن مملكة البحرين تسير على نهج التطوير والتحديث والتقدم في كل المجالات المختلفة، معرباً جلالته عن اعتزازه لما تنعم به البحرين من روح التكاتف والترابط واحترام جميع الديانات والمذاهب.



ونوه جلالة الملك المفدى بالدور الفاعل الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية وجهودها في حفظ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي، مؤكداً حرص المملكة على دعم هذه الجهود وتعزيزها.



كما أكد جلالته أهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في تقوية علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.



وقد أعرب السيناتور الأمريكي ريتشارد بور عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على سعيه لتطوير وترسيخ العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به مملكة البحرين في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية كأصدقاء وحلفاء، مؤكداً حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تنمية هذه العلاقات والعمل معاً لاستقرار المنطقة، مقدراً هذه العلاقات المميزة الوثيقة.



ح ب/م.ح.



بنا 1751 جمت 18/02/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/02/18 - 57 : 08 PM