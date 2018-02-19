جلالة الملك المفدى يزور عائلة كانو لتقديم التعازي في وفاة مبارك بن جاسم كانو المنامة في 18 فبراير / بنا / قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى عائلة كانو، حيث قدم جلالته خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أفراد العائلة بوفاة فقيدهم مبارك بن جاسم كانو رحمه الله سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



واستذكر جلالة الملك المفدى مناقب الراحل، وأشاد بإسهاماته الهامة في مسيرة النهضة التجارية في المملكة ومبادراته في مجال العمل الإنساني والخيري، مؤكداً جلالته أن مبارك بن جاسم كانو رحمه الله هو أحد رجالات البحرين المخلصين الذين كرسوا حياتهم وجهودهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم.

كما نوه جلالته بدور عائلة كانو وإسهاماتها في الأنشطة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والخيرية الهادفة لخدمة المجتمع البحريني.

من جانبهم أعرب أفراد عائلة كانو عن خالص شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لصاحب الجلالة حفظه الله على مشاعره الطيبة ومواساته الصادقة بوفاة فقيدهم مبارك بن جاسم كانو رحمه الله والتي تعكس حرص جلالته على التواصل مع أبناء البحرين في مختلف المناسبات، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويسدد خطاه ويديم على جلالته موفور الصحة والسعادة وأن يبقيه ذخراً وسنداً للبحرين وشعبها.



ح ب/ع ع



بنا 1745 جمت 18/02/2018















عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2018/02/18 - 54 : 08 PM