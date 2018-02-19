وزيرة الصحة تستقبل جمعية البحرين لمكافحة سرطان الثدي "Think Pink" المنامة في 18 فبراير / بنا / أثنت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح على الدعم الذي يقدم من خلال مؤسسات المجتمع المدني بمملكة البحرين، ويجسد روح التعاون والعمل المشترك ويساهم بشكل فعال في تحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للعديد من المرضى بمملكة البحرين.







جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة اليوم جمعية البحرين لمكافحة سرطان الثدي "Think Pink"، والتي بادرت بطلب وضع خطط مستقبلية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الدعم من خلال التبرع لصالح علاج مرض سرطان الثدي، وذلك بحضور كل من الوكيل المساعد لشئون المستشفيات د. محمد أمين العوضي والوكيل المساعد للموارد والخدمات ورئيسة لجنة دعم المجتمع فاطمة عبدالواحد الأحمد.



وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة الصحة بالحضور، معبرة عن سعادتها بالدعم المتواصل من جانب الجمعية الذي يؤكد تطبيق مبادئ الشراكة والمسئولية المجتمعية بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني. كما تم خلال اللقاء استعراض الدعم الذي تقدمه الجمعية للوزارة، ومدى الاستفادة المتحققة للمرضى من خلال ذلك الدعم.



ومن جانبها أكدت طاهرة العلوي على استمرار دعم الجمعية للخدمات الصحية المقدمة لوزارة الصحة، وتقدمت بطلب تعزيز التعاون من خلال إشراك الجمعية بدور أكبر، بحيث يكون دورها فعال لتحديد أولويات الوزارة واحتياجات المرضى، لكي يتم التنسيق بين الطرفين لآليات التبرعات المستقبلية.



ومن جهتها قالت جولي سباركل بأن أهداف الجمعية تقديم الدعم المطلق لمرضى سرطان الثدي وتقديم التبرعات من خلال الجهات الرسمية التي تقدم الخدمات للمرضى، مشيرة إلى أن رؤية الجمعية تصب في مصلحة المواطنين ومساندة القطاع الصحي.



وفي ختام اللقاء عبرت وزيرة الصحة عن شكر وتقدير الوزارة العميق لهذه المبادرات التي تثمر بتبرعات سخية ومساهمات نبيلة تعكس مدى الالتزام بتعزيز مبدأ الشراكة والمسئولية المجتمعية، إذ أنه من خلال هذه التبرعات الخيرية ستسهم بشكل فعال في تحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهذه الفئة من المرضى من خلال توفير مختلف أنوع الدعم، مثل الأجهزة المهمة والمتطورة تقنياً والتي تساهم في تشخيص وعلاج أورام الثدي وفي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين. كما أكدت على ضرورة تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين من أجل خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.







ن.ع/م.ح.



بنا 1549 جمت 18/02/2018





عدد القراءات : 134 اخر تحديث : 2018/02/18 - 01 : 07 PM