سمو رئيس الوزراء ينوه لدى استقباله عدد من المسؤولين والفعاليات الوطنية‎ بالوقفات المشرفة لشعب البحرين في الدفاع عن وطنه المنامة في 18 فبراير / بنا / لدى استقبال سموه لعدد من كبار المسئولين ورجال الصحافة والأعمال والاقتصاد والنخب الفكرية والثقافية ، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حفظه الله ورعاه، ستظل بعون الله عزيزة شامخة، لا يشغلها شاغل عن المضي في طريق التنمية والازدهار لخير كل البحرينيين.



واستذكر سموه بكل الاعتزاز الوقفات المشرفة لشعب البحرين في الدفاع عن وطنه، قائلا سموه "إن هذا الشعب بشجاعته ومواقفه الوطنية استطاع بقيادة جلالة الملك وبتعاون الحكومة إفشال كل محاولات الغدر التي أرادت النيل من وحدة الوطن وأمنه واستقراره".



وأضاف سموه:" علينا أن نتذكر ما جرى من أحداث تجاوزتها البحرين بفضل من الله تعالى وبوقفة شعب البحرين، وعلينا أن نكون أكثر وعيا بكل ما يدور من حولنا، وأن يقف أبناء الوطن بالمرصاد لكل من يريد الغدر بأمن البحرين أو يحاول التعرض لها بأي سوء".



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من كبار المسئولين ورجال الصحافة والأعمال والاقتصاد والنخب الفكرية والثقافية وعدد من النواب، حيث تطرق سموه معهم إلى الحديث عن العديد من قضايا الشأن العام.



وخلال اللقاء، شدد سموه على أهمية الوقوف صفا واحدا في التصدي لكل من يحاول أن يعمل على نشر الكراهية والانقسام بين أبناء المجتمع البحريني الواحد، وأن يشكل الجميع سياجًا في مجابهة حملات التشويه للإنجازات التي حققتها مملكة البحرين.



وجدد سموه التحذير من خطورة الأثار السلبية المترتبة على الاستخدام السيئ لمواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتسخيرها للإساءة وإثارة الشكوك في النفوس، مشددا سموه على أن هذا الأمر يجب أن يتوقف غيرة على الوطن والمواطنين، متوجهًا سموه بالشكر لكل من تفاعل مع الموضوع من كتاب واعلاميين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.



وقال سموه:" علينا أن نبتعد عن كل ما يعكر صفو المجتمع، وألا ننشغل بأمور لا تفيدنا أو تنفعنا، لكنها تُشغلنا عن المضي قدما في تحقيق كل ما هو أساس وضروري لخدمة المواطنين".



وأكد سموه على أهمية التمسك بوحدة الكلمة والتعاون في بناء الوطن وتنميته وأن نشجع كل من يعمل باجتهاد من أجل رفعة البحرين وتقدمها، مشددا سموه على أن كل من ييحاول ادخال الوطن في دوامة الفرقة والتشرذم لن ينجح ومآله الفشل وسوف يتصدى له كل شعب البحرين .



وأعرب سموه عن شكره وتقديره لأعضاء مجلسي النواب والشورى على ما يبدونه من تعاون مع السلطة التنفيذية وحرصهم على سيادة روح التفاهم في كل ما من شأنه تحقيق تطلعات المواطنين.



وأشاد سموه بدور رجال الصحافة والاعلام وكتاب الأعمدة وتفاعلهم مع كل قضايا الشأن العام في إطار من المسئولية الوطنية من خلال ما يطرحونه من كتابات وأفكار تتميز بالوعي والفكر المستنير.



وخاطبهم سموه قائلا:" مواقفكم مشهودة ومشكورة لأنها تخدم الرأي العام، وإننا نتابع كل ما يكتب ونقدر ما تقدمونه من آراء تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وروح الأسرة الواحدة بين مختلف أبناء المجتمع".



وأثنى سموه على المرأة البحرينية وما تتميز به من صفات المثابرة والتحصيل العلمي وما حققته من إنجازات استطاعت خلالها أن تكون نموذجا يدعو إلى الفخر والاعتزاز.









ن.ع/م.ح.



بنا 1409 جمت 18/02/2018













عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/02/18 - 38 : 05 PM