سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير شئون الديوان الملكي المنامة في 18 فبراير/ بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم، سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شئون الديوان الملكي، والذي قدم إلى سموه الدعوة لحضور حفل زفاف نجله سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة.



وخلال اللقاء، أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره لوزير شئون الديوان الملكي على هذه الدعوة الكريمة، معبرا سموه عن خالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا لسموه وافر السعادة ودوام الأفراح.



ن.ع/م.ح.



بنا 1405 جمت 18/02/2018













عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/02/18 - 40 : 05 PM