معهد التدريب الجمركي يختتم دورة حول القيمة الجمركية للمشرفين المنامة في 18 فبراير / بنا / شارك 13 مشرفا جمركيا في دورة تدريبية، نظمتها شئون الجمارك بمعهد التدريب الجمركي، حول القيمة الجمركية للمشرفين، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها إدارة التدريب والتطوير للعام 2018 والهادفة إلى إكساب شاغلي الإدارة الإشرافية مزيداً من المعارف الجديدة.



وتهدف الدورة إلى رفع كفاءة المشرفين الجمركيين في مجال "القيمة للأغراض الجمركية" حسب القرارات الصادرة في هذا الشأن بالإضافة إلى تعريف المشاركين بكيفية احتساب القيمة الجمركية وبعض الطرق الهامة في إجراءات سعر الصفقة.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1329 جمت 18/02/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/02/18 - 34 : 04 PM